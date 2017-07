5 dolog, amit semmiképp se felejts otthon, ha Londonba indulsz

Már korábban is voltam Londonban. Sőt, kétszer is. Ez viszont most egészen más: három hétre totálisan áthelyeztem a székhelyem a Hammersmith & Fulham kerületbe, mivel egy sminktovábbképzésen veszek részt.

A korábbi tapasztalataim, az első hét alatt elkövetett bakijaim és néha megeresztett félszeg mosolyaimnak köszönhetően összeállítottam egy listát, amin a londoni élet kulcsfontosságú összetevői és kiegészítői szerepelnek.

Egy csomó adapter

Nem véletlenül szerepel a lista legelején. Jelenleg a harmadik adapteremet fogyasztom, és gyanítom, hogy a hajszárítóm is tönkrement valamelyik csatlakoztatási próba során. A csomagolás és ár alapján teljesen kiszámíthatatlan, hogy melyik fog a legjobban működni.

Gyakori probléma velük, hogy nem fogják meg olyan erősen az átalakítani való csatlakozót, és az majd csak teng-leng az adapteren. Ilyenkor megpróbálhatjuk kitámasztani a tornacipőnkkel. Ez egy-két alkalommal még működik, majd mikor vizes hajjal állunk a nappaliban, rájövünk: nem volt a legjobb ötlet. Fizikából minimum közepes érdemjegyet elérő versenyzők a csatlakozók benyálazásával is próbálkozhatnak. Sajnos, mire már eljutsz ide, úgysem működik, szóval: szaladj le a boltba!

Kártyatartó

Egy különálló egységet képzelj el, amiben az irataid vannak, egy kis belegyömöszölt készpénz és az Oystered. Ez a közlekedéshez használt kis kártya, amivel annyit tudsz utazni, amennyi pénzt feltöltesz rá. Egyébként elég sok pénzt kell rápakolni - szóval semmiképp sem szeretnéd elhagyni a kártyát. Különösen nem olyan jellegű bénázással, aminek előadásában szerepel a pénztárca szó.

A "Kiejtettem a pénztárcámból.", a "Nem raktam vissza a pénztárcámba." és az "Előbb még a pénztárcámban volt." című történeteken csak nevetnek a "tube"-ban légiesen suhanó helyiek, akik egy elegáns mozdulattal hozzáérintik a kártyatartójukat a terminálhoz, és már mennek is a belvárosba.

Citymapper applikáció

Ha már közlekedés, akkor ezt mindenképp próbáld ki! Nem csupán Londonban jön jól ez az alkalmazás, hanem Párizsban, Berlinben és Koppenhágában is. Árakat kalkulál, különböző útvonalakat tervez, még "kizárólag busz" opciókat is mutat, emellett a taxit és az Ubert is felajánlja. A sétálás is gyakran felmerül: a rendszer mutat esőbiztos opciókat is, sőt, még azt is kiszámítja - és példákkal is illusztrálja -, hány kalóriát égetsz el az úttal: én például egy fél pint sör "alatt" érek be a sminksuliba. Mindemellett beprogramozható néhány fontosabb cím is, így bárhonnan hazavezényel téged anélkül, hogy mindig be kéne ütnöd a szálláshelyed címét. Próbáld ki!

Kis táska

Sokkal hamarabb nézheted meg a Tudor-ház összes portréját, az Arnolfini házaspárt és a Rosette-i követ, ha városnézésre egy elegáns kis oldaltáskával indulsz. Nem fognak turkálni a táskádban a biztonsági ellenőrzésnél, nem kell mindenhol leadnod, vagy órákig keresgélned a rúzsod után. Sok mindenre amúgy sincs szükséged; a kártyatartóval már úgyis felszabadítottunk egy csomó helyet. Ha kifejezetten shoppingolni indulsz, akkor érdemesebb egy nagyobb táskával elindulni: néhány dolgot bele tudsz majd tömni, így szatyormentesek maradnak a kezeid.

Réteges öltözködés

Teljesen kiszámíthatatlan az időjárás, abszolút érthető, miért beszélnek róla állandóan. Könnyedebb anyagú nadrágot, vékony pulcsit még nyáron se felejts el magaddal vinni! Minden nap csekkold az előrejelzést, de ha bizonytalan vagy, köss a derekadra egy dzsekit - akármilyet: farmert, műbőrt vagy bombert.

Az esőkabátot - évszaktól függően persze - nem feltétlen ajánlom, mivel általában könnyedségük és vékonyságuk ellenére - a külső, vízlepergető anyaguk miatt - nagyon melegek. Én elhoztam a sajátom, de a leghűvösebb napokon sem nyúlok hozzá: még szerencse, hogy július közepe van, és megelégszem egy fekete hosszú ujjú felsővel...

Kellemes teázást és új élményeket!

Nyitókép: iStockphoto