Müzli mesterfokon - nettó egészség reggelire!

Egy alpesi pásztornak jutott először eszébe, hogy egy csésze joghurtba zabpelyhet és olajos magvakat kanalazzon - innen is gratulálok ehhez a zseniális ötlethez!

Így már az 1800-as években megszületett a müzli őse, ami több évtizeddel és néhány szerencsés fordulattal később a boltok polcain kötött ki. A mai cukrozott változatok már jogosan kapják a kritikát, pedig eredetileg a müzli tökéletes táplálék volt. Talán te is rutinból eszed és veszed minden nap - de vajon mindent tudsz róla?

Íme, öt dolog, amit tuti nem tudtál a müzliről!

1. Alpesi pásztorok eledele volt

A századforduló idején egy alpesi kirándulás alkalmával a pásztorok kínálták meg a mai müzlihez hasonló étellel dr. Maximilian Bircher-Bennert, és a svájci orvos rögtön lenyúlta az ötletet. Nem véletlenül! A doktor úr ugyanis a teljes értékű táplálkozás első kutatója és a nyers táplálkozás nagy rajongója volt. Neki köszönhető, hogy a müzlit ma már a világ minden táján ismerik, és megkapta az "egészséges" címkét.

2. Gyógyításra szánták

A müzli ötletét a doki kórházi munkája során hasznosította újra: az ételnek nagy szerepet szántak a betegek kúrájában. Bircher-Benner emellett lefektette a modern dietetika alapjait: rájött, hogy van kapcsolat az egészség és a táplálkozás között, és a feldolgozás nem tesz jót az ételekben lévő tápanyagoknak.

3. Az eredeti recept

Ebből következik, hogy az eredeti receptben nem finomított cukorból, hanem reszelt almából volt a legtöbb. A híres Bircher-Benner müzliben az almán kívül csak zabpehely, mogyoró és mandula van - csupa nyers és egészséges hozzávaló! A doktor úr idejében még joghurttal, tejszínnel vagy tejporral ették. Ez utóbbi a háztartási hűtőket megelőző korban még élelmiszeripari csodának számított!

4. Van cukormentes megoldás

Ha az eredeti recept ennyire friss és természetes, miért tömnek minket mesterséges és túl édes cuccokkal a gyártók? Ha élne, a jó Bircher-Benner biztosan tombolna a dühtől: a futószalagokon teljesen eltorzították az ő kis kedvencét! Hallgass a doktor úrra, és keverd ki a saját müzlidet, vagy keresd a cukormentes, alternatív édesítőszerrel készült változatokat!

5. Ha nincs kéznél friss gyümölcs: ott az iofizált

Reggelire sosem árt egy kis gyümölcs, a müzlid mellé is szeletelhetsz vagy dobhatsz pár kanállal a kedvenceidből! Ilyenkor nyáron ez nem egy nagy mutatvány, de télen sem kell hanyagolnod a gyümik vitamintartalmát: erre találta ki az emberiség az iofizálást! Ennek lényege - az aszaláshoz hasonlóan - a víztelenítés. Először gyorsan megfagyasztják, majd vákuumos eljárással kiszakítják a gyümölcsből a nedvességet. Bármilyen furcsa is, ez a sokkhatás nem teszi teljesen tönkre a gyümikben lévő tápanyagokat, sőt, sokkal több megmarad, mint a többi tartósítási eljárás során.Müzlikbe, müzliszeletekbe is nagyon jól működnek az iofizált gyümik!

Nyitókép: iStockphoto