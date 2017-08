Szexi plus size fehérnemű: a lehetetlen küldetés

Akár kezdhetném úgy ezt a cikket is, mint a 42-es méret feletti ruhavásárlásról szólót... Volt egyszer egy molett csajszi, aki elindult nem hétköznapi fehérneműt venni....

Valami olyat szeretett volna, ami szép, szexi és esetleg még kényelmes is. Ment, mendegélt, egészen odáig, ahol a kurta farkú kismalac túr, sőt, már a nyomorult Üveghegyet is maga mögött hagyta, de még mindig baromira nem talált semmi megfelelőt. Ez most sem mese, hanem a szomorú valóság. És akkor tegyük fel a jelen esetben nem költői kérdést:

Miért nem talál magának egy kicsit extrább fehérneműt egy teltebb testalkatú nő?

1. Bunkó az eladó

Ez az eset pár évvel ezelőtt történt velem egy neves, jó hírű fehérnemű szaküzletben. Bementem a boltba, és érdeklődtem, hogy merre találom a plus size fűzőket. Mire az eladónő végigmért, majd közölte: "Nincs semmink a te méretedben." Azzal a lendülettel fordultam ki az üzletből a könnyeimmel küszködve. Ilyen helyen még akkor sem vennék semmit, ha utánam dobnák...

2. Van nagyméretű fehérnemű, de kurvára nem szexi

Oké, már árulnak számos kisebb üzletben - és hipermarketben is - nagyméretű fehérneműt, de azok meg nem szexik. Én egy kivétellel találkoztam eddig, de az konkrétan egy szexshop volt. Az ár-érték arány megfelelő volt, a választék nem mondom, hogy széles, de kielégítő (örülök, hogy legalább van...), az eladók tök normálisak, és próbálni is lehet. Csak azért kell egy kis rákészülés, hogy az ember lánya bemenjen egy ilyen üzletbe. :D

3. Az online fehérnemű-vásárlás nyűge

Nos, ez a dolog úgy, ahogy van, több sebből vérzik. Az addig rendben van, hogy a szexi fehérneműket és ruhákat árusító online boltok végre rájöttek, hogy a nagydarab lányok is szeretnének ilyeneket hordani. Na, de honnan tudjuk, hogy éppen melyik cucc lesz jó ránk? Mert oké, hogy (többnyire) van mérettáblázat, de én ezzel már azért fürödtem be...

Ezt úgy lehet esetleg orvosolni, hogy egy olcsóbb terméken teszteled a méretet, vagy, ha nem jó rád a megrendelt áru, visszaküldöd. De ez ugye macera, és ki akar ezzel foglalkozni?

A másik számomra aggasztó tényező pedig az, hogy lutri a megrendelt áru minősége. Van egy-két olyan márka, amiben bízom, de előfordul, hogy valamilyen más stílust szeretnék kipróbálni, és akkor indulhat újra a kísérletezgetés. Hurrá...

+1 Bugyi és melltartó csak párban???

Ha valami csoda folytán ráakadsz egy szettre, ami tetszik, és méretben is jónak tűnik, akkor vajon mi lehet a baj? Na, mi? Hát az, hogy ha a melltartó jó, akkor a bugyi kicsi. Ha a bugyi jó, akkor a melltartó nem az. És persze nem lehet külön megvenni őket. Ezt a kicseszést... Ez azért egy elég nagy piaci rés szerintem...

Szóval, maradjunk annyiban, hogy nincsen könnyű dolgunk nekünk, molett csajoknak, ha szeretnénk meglepni magunkat vagy életünk párját egy-egy pikánsabb fehérneművel.

De ne adjátok fel, és ha találtok valami tuti helyet, kérlek, hogy osszátok meg kommentben sorstársaitokkal! ;)

Nyitókép: iStockphoto