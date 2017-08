A valaha volt legfurább smoothie recept!

"Nincs fontosabb, mint egy egészséges reggeli" - olyan sokszor hallottam már ezt a mondatot. És, hogy őszinte legyek, a mai napig nem tudok mit kezdeni vele.

Éjjeli bagoly vagyok, jóval később kelek, mint az átlagemberek, ezért a felkelés utáni egyórás intervallumban egyszerűen képtelen vagyok bármit is magamba tuszkolni. Most nyáron pedig főleg nem tudok szalonnás rántottákra vagy halkrémes szendvicsekre gondolni. Ja, és persze többszörösen hendikepes vagyok, mivel gabonát és tejtermékeket sem ehetek. Így kiesnek a magas rosttartalmú zabkásák és az emésztésre ügyelő joghurtok is.

Viszont, amit mindennél jobban imádok, hogy nálam a nap friss gyümölcsökkel és zöldségekkel indul! Bizony, olyan vagyok, mint a nyuszik, de ennél változatosabb reggelit el sem tudok képzelni, hiszen rengeteg ízletes finomságból választhatok.

Beruháztam egy smoothie készítőre - amúgy helyette egy kevésbé divatosan csengő botmixer is megteszi -, azóta leállíthatatlanul pörög az agyam újabb és újabb kombinációk után kutatva. Mutatom az aktuális kedvencemet!

Narancs-avokádó-spenót orgia

Hozzávalók:

1 èrett avokádó

2 narancs

1 marék bébispenót

Kifacsarom a narancsokat, hozzáöntöm a megpucolt és felszeletelt avokádóhoz, majd hozzáadom a spenótleveleket. Indulhat a darálás!

A magas antioxidáns tartalmú narancs nagyon jól kiegészíti a csodaételnek tartott avokádót. Popeye kedvencének, a spenótnak az ízét pedig becsszó nem fogod érezni benne, a hatását viszont annál inkább, hiszen csökkenti a vércukorszintet, normalizálja a vérnyomást. Ha túl krémesnek találod a végeredményt, facsarhatsz hozzá még egy kis narancslevet!

Töltsd a kedvenc poharadba, tegyél bele egy színes szívószálat és díszítsd narancskarikával, illetve pár mentalevéllel! ;)

Nyitókép: iStockphoto