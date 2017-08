Perverz pipi - fura recept ínyenceknek

Olyanokat, amikhez a hozzávalókat csak megmosni, felvágni, megfűszerezni kell, aztán mehetnek is a fazékba vagy a sütőbe. Viszont a baráti társaságunkban elég sok ínyenc van, és folyton mesélnek a szinte már Michelin-csillagos alkotások szintjét súroló kreációikról. Már kezdtem rosszul érezni magam a kis lecsóimmal és zöldséges csirkecombjaimmal a beszámolóikban szereplő pácolt, konfitált és szuvidált ételek között, amikor megszólalt az egyikük: És ettetek már sörre húzott grillcsirkét?" Hogy tessék? Először azt hittem, rosszul hallok. "Olyat, ami úgy készül, hogy egy sörön lovagol a pipi!

A recept elég bizarrul hangzott: végy egy egész csirkét, fűszerezd be, majd ültesd rá egy dobozos sörre és süsd meg! Persze - gondoltam - ez is drága barátunk perverziójának a része, de végül adtam egy esélyt a dolognak. Érdemes volt, mert a végeredmény egyszerűen mesés lett! Kívül ropogós, belül pedig annyira omlós lett a hús, hogy a csontról szinte magától jött le.

Csupán néhány hozzávalóra volt szükségem, nagyon kevés macerát okozott a konyhában, és ahogy gőzölgő sör íze átjárta az egész pipit... Hmmm...

Ezt muszáj nektek is megkóstolnotok!

Variáld a pipit!

Az amerikai barbecue partikon közkedvelt étel eredetileg a "beer can chicken" nevet viseli, és ott mindenféle pácokkal is bekenik a csirkét, például egy ketchupos-szójaszószos-chilis-lime-os keverékkel, amibe barna cukrot is tesznek, hogy a pipi bőre itt-ott sötétebb színűre karamellizálódjon. Én az első sütésnél maradtam az egyszerű só-bors változatnál, de azóta már friss bazsalikommal és chilivel is megbolondítottam és úgy is nagyon finom volt.