Immunerősítés kisiskolásoknak - trükkösen! ;)

Közeleg a szeptember, mikor gyermekeink újra visszakerülnek a közösségbe. Csakhogy ott nemcsak a rég nem látott pajtásaik várják őket, hanem az oviba/suliba járni szerető bacik és vírusok is.

Persze tudom, vitaminok garmadája sorakozik a boltok polcain, emellett (vagy helyett) érdemes élni a természet nyújtotta lehetőségekkel. Lássuk be: sablonos tanács, hogy egyen sok gyümölcsöt és zöldséget a gyerek, ráadásul sokaktól hallom, hogy képtelenek napi szinten beletáplálni csemetéjükbe az ilyesmit. Nagy szerencsém van: a fiam sokféle gyümölcsöt szeret, a répa is nasiszámba megy nálunk. Ám az évek során a változatosság érdekében mégis kialakult néhány finomság, ami válogatósabb skacoknál is működhet, és cseppet sem bonyolult elkészíteni.

Anyuékkal menő koktélozni

Megelőzésre és gyógyításra egyaránt kiválóak a gyógyteák, kevés gyerekről hallani azonban, aki rajongással iszogatná... Pedig itt is működik a "többet ésszel, mint erővel" szabálya. Készítsünk "koktélt"!

Forrásban lévő vízbe tegyük apróbojtorjánt, majd 3-5 percig hagyjuk főni! Ez a gyógytea önmagában is semleges ízű, nem kesernyés, mint sok hasonló társa, ráadásul pirosas színe érdekessé teszi.

Ha kész, tíz percig fedjük le, majd töltsük meg vele félig a poharat, aztán facsarjunk narancsot, és öntsük a teához a levét! Narancslé helyett mehet más gyümölcslé, akár málna leturmixolva, érdemes kísérletezni.

Tegyünk bele mézet, és kész a fincsi innivaló - lehet menő módon együtt koktélozni.

Ha gyermekünk 2-3 héten keresztül napi egy pohárnyit megiszik, máris tettünk valamit annak érdekében, hogy felkészítsük szervezetét az őszi igénybevételre. Az apróbojtorján tea ugyanis kiváló immunerősítő, sok más jótékony hatása mellett megelőzi (ha már van, enyhíti) a felső légúti gyulladásokat, a frissen facsart gyümölcslé a vitaminokról gondoskodik, a méz pedig kiválóan kiegészíti a másik két összetevő kedvező hatásait.

Joghurtos finomság

A barátságos bélbaktériumokról mindannyian hallottunk már. Ahogy arról is, hogy ha napi egy joghurtot megeszünk, bélbacijaink tapsolnak az örömtől, hálából eredményes munkára serkentve immunrendszerünket.

Joghurtot tehát a gyereknek! De nem mindegy, hogy milyet! A boltban kapható, ízesített termékekbe gyümölcsöt csak mutatóba tesznek, cukrot viszont annál inkább, a natúr változatot pedig nem szívesen eszik az ebadta kölykök. Mi akadályozna meg abban, hogy a sima, ízesítetlen joghurtból fincsi gyümölcscsodát varázsoljunk otthon?

Elő a turmixszal, a gyümölcs ismét szabadon választott. Nálunk a banános joghurt a menő, enélkül nem indulhat reggel, kis mézet teszek bele és fahéjat a tetejére. Ha valaki nagyon szuper szülő szeretne lenni, úgy az elkészült, mézes, gyümölcsös finomságot tegye be kicsit a mélyhűtőbe! Nem találkoztam még gyerekkel, aki utálná a joghurtfagyit.

Gyógyító fűszerek

Nem is hinnénk, a fűszerek milyen klasszul megállják a helyüket vírus- és baktériumölés terén! Célszerű már óvodás korban hozzászoktatni a gyerekeket. Nem nagy művészet, kis bazsalikom vagy oregánó a szendvicsbe, fahéj vagy gyömbér a sütire, teába... (A gyömbérrel azért módjával, mert csíp!)

Figyeljünk arra, hogy ne tegyük forró ételbe vagy italba, magas hőmérsékleten ugyanis hasznos hatóanyagaik feladják a harcot. Szóval, fűszerezésre fel!

Jó buli csemeténkkel együtt kikísérletezni, milyen zöldséges-gyümölcsös újdonság jön be neki. Persze, minden óvintézkedés ellenére előfordulhat, hogy megbetegszik a gyermekünk, de ez esetben se érezzük úgy, hogy semmit nem ért, amit tettünk! Lehet, hogy azt a fránya megfázást kétszerannyi idő alatt vészelte volna át immunerősítés nélkül.

Greta May

Nyitókép: iStockphoto