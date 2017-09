5 trükk a jetlag ellen

Azok közé az emberek közé tartozom, akiket az óraátállítás is megzavar, nemhogy egy több órás repülőút. Kóvályogtam már egy rövidebb út után is, mint az a bizonyos a levegőben.

Járkálhattam én mezítláb a padlón, mint John McClane a Die Hard-ban, nekem valahogy nem használt. A kezdeti szenvedés után az évek alatt kikísérleteztem néhány trükköt, amik azért hatásosabbak a szőnyegen sétálásnál.

Ezekkel elviselhetőbb számomra az utazás utáni átállás.

Inni, inni, inni!!!

Írhatnék most az alkoholról is, de most az uncsibb vízről lesz szó. Nekem a gépen való alkoholizálás nemcsak, hogy nem segített, hanem inkább rontott a helyzeten. Kivert kutyaként szálltam le a gépről, így én azt nem javaslom. A napi 2 liter folyadék az alap, de ennél jóval többet kell innod utazáskor! A gépeken nagyon száraz a levegő, hamar kiszáradsz, ami plusz terhelést jelent a szervezetednek, az óraátállás mellett. A sok folyadékbevitellel legalább a tested jobb állapotban lesz.

Érkezz meg este!

Mindig igyekszem úgy utazni, hogy este érkezzek meg. Ilyenkor egy gyors vacsi, zuhany, aztán irány az ágy! Mire eljutok erre a pontra, rendszerint már hulla fáradt vagyok a repülés, reptérről való kikecmergés, szállás megtalálás háromszögtől. Így egy nagy alvás után reggel már nagyjából az ottani időzóna szerint működik a testem. A második naptól pedig már nincs semmi gond.

Kényelem és pihenés

Egy 8 - 10 órás repülőút nagyon fárasztó tud lenni. Sajnos nem elég, ha utána bezuhansz az ágyba, aztán alszol egy nagyot. Ilyenkor a gépen is sokat kell pihenned. A legtrendibb feszes farmerben és szűk topban pedig nehéz lesz. Nem bálba mész, elő a kényelmes holmikkal! Bevallom, nekem van egy szuper macinacim, amit hosszabb repülőutakon használok. Piszkosul irigykedem az olyan utastársaimra, akik azonnal bevágják a szunyát, amint felszálltunk, aztán landoláskor a légi kísérő ébreszti fel őket. Sajnos én nem ilyen vagyok, de ha eleget tudok pihenni a gépen, klasszisokkal jobb a másnap.

Mozgás és napsütés

Kezdd az első napot aktívan! A mozgás jót tesz ilyenkor a vérkeringésnek, és felfrissít. Menj ki a szabadba, fedezd fel a várost, vagy ha nyaralni mentél, fuss egyet a tengerparton! Mindenképp legyél sokat a szabadban a napon, friss levegőn!

Az első napi szundi ereje

Tudom, hogy nem azért utaztál ennyit, hogy a hotelben szunyókálj. De a testünk sajnos nem képes olyan gyorsan átállni, és az új körülményekhez igazodni, így az éjszakai alvás sem lesz az igazi. Én az első nap délutánján be szoktam iktatni egy kis szundit, hogy a testem végre ki tudja pihenni magát.

Jó utat!

