Éld túl Prágát!

A jelenkor kíméletlen igazsága, hogy mindent akarunk. Nem elég a tortából egy szelet vagy kettő, az egész kell, de azért véletlenül se merjen hizlalni! Merthogy kell a tökéletes test is, meg az észbontó megjelenés is. Kész őrület az egész.

Ezen vagy nagyon gyorsan megtanulsz nevetni, vagy beleőrülsz! Nincs arany középút! És most már ez a mindent akarás rányomja a bélyegét az utazásokra is. Szívfájdító nézni, ahogy turisták tömegei rohannak egyik történelmi nevezetességtől a másikig. Mennek, mintha muszáj lenne. De az egyetlen, ami elmaradhatatlanul fontos, az a jól beállított fotó. Hiszen fel kell mutatni a nagyvilágnak, hogy te bizony itt is jártál.

Félreértés ne essék, nem szeretnék senki feje felett pálcát törni. Elhiszem, hogy van, aki ezt élvezi. Egy bizonyos életkorban még normálisnak is mondható. Talán. De, hogy az emberek tömegesen ebben leljék örömüket, az már nehezen hihető.

Én csak azt kérném a tisztelt utazóközönségtől, hogy két kattintás között kicsit gondoljanak bele, hogy hova is cseppentek. Eléd tárul a történelem egy rejtett darabkája, és ahelyett, hogy kiélveznéd, magadba szívnád, hagyod elillanni. Mindezt azért, hogy megörökítsd, és esetleg majd visszanézhesd képernyőn. Elég ambivalens. Ennyi erővel Google képtalálatokat is lehetne nézegetni, sokkal olcsóbb.

Azt hiszem, most már mindenki számára nyilvánvaló, hogy nem hiszek a hagyományos értelemben vett turistáskodásban. Azonban úgy hozta a sors, hogy 2,5 napot Prágában tölthettem. Félig-meddig munkaügyben. És csak negyedrészt város felfedezőként.

Prága enyhén szólva is turistagettóvá lépett elő az évek során, de nem vesztett könnyed bájából. A tömegben araszolás némileg levon az élvezeti értékéből, de korántsem olyan szinten, hogy ne vágynál majd vissza. Ennek ellenére sem osztom azt a véleményt, hogy akkor ki kell kerülni a "legturistásabb" helyeket. Hiszen, ha már egyszer Prágában jársz, akkor igenis vágyni fogsz egy sétára a Károly-hídon, fel akarsz majd menni a várba, és szeretnél lófrálni az óvárosban is. Hidd el, ezt mind megteheted, csak okosnak kell lenned.

1. Időzítés

Minden ezen múlik. Próbáld meg a leglátogatottabb helyeket korán reggel vagy késő este bevenni! Ugyanígy járj el az utazás megválasztásának időpontjával is: ha teheted, menj hétköznap!

2. Szállás

Prága nem olcsó hely. De nem is New York City (ott még a vonzáskörzet is meghökkentően drága). Ezzel azt akarom mondani, hogy ha nem közvetlenül a belvárosban, hanem tőle séta távolságra nézelődsz szállás ügyben, akkor nagy bakot nem lőhetsz. Persze, ha belvárosmániás vagy, és a zsebed is tele van bankókkal, akkor szíved joga kiélvezni.

3. Közlekedés

A tömegközlekedés hasonló a budapestihez. Ergo idő kell(ene), amíg megszokod. De ehhez pár nap kevés lesz. Bevallom, én nem bajlódtam vele. Übereztem, mivel lázadójellem vagyok. Ha már itthon nem lehet, akkor ott kiélveztem. A taxival vigyázni kell, mert szeretik megvámoltatni a mit sem sejtő turistát. Ha ragaszkodsz a hagyományos taxihoz, akkor érdemes letölteni a helyi Taxify alkalmazást, mert úgy nem tudnak átverni.

4.Gasztronómia

Szerintem inkább igyál, mint egyél! Sajnos jót még nem ettem Csehországban, pláne nem a fővárosban, de talán, ami késik, az nem múlik. Nincs jó tippem. Pár napot simán ki lehet húzni folyékony kenyéren is. (Főleg, ha szereted.)

5. Építészet

Esküszöm, hogy nem vagyok nagy rajongója a műfajnak. Nem is értek hozzá. De azt bátran állíthatom, hogy laikus szemmel is lenyűgöző. Hozzáértőknek meg maga a Paradicsom. Prága aranyos, szerethető és igazán hangulatos. Élvezhető egyedül, baráti társasággal, de akár romantikus hosszú hétvégére is kiváló.

Nyitókép: iStockphoto