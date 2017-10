Bocs, nincs időm barátkozni...

Ahogy felnövünk, teljesen átrendeződik az életünk. A család-munka-háztartás háromszögben próbálunk lavírozni (több-kevesebb sikerrel). Túlhajszoltak vagyunk, és nem igazán tudunk foglalkozni saját magunkkal.

A legjobb barátok szépen lassan idegenekké válnak, a kávézós-beszélgetős találkozókból pedig csak halvány emlékképek lesznek. Ne hagyd, hogy veled is ez történjen! Soha nem szabad lemondanod az igaz barátokról, az együtt megélt pillanatokról. Mert szerencsére sokféle lehetőség kínálkozik arra, hogy "miidőt" nyerjetek magatoknak.

Kóstoljatok bele a vidéki rokonlátogatás fílingjébe!

Biztosan emlékszel még, amikor kisgyerek voltál, és alig vártad, hogy a szomszéd kislány nálatok aludjon. Ugye milyen jó móka volt közösen megvacsorázni, aztán már pizsamában nézni a meséket? Gondolj bele, mikor történt utoljára (ha egyáltalán történt már eddig ilyen), hogy a barátnődet elvitted egy nagy családi összejövetelre? A vasárnap remek alkalom arra, hogy kimozdulj otthonról, és meglátogasd a szüleidet, nagyszüleidet. Kérd meg valamelyik barátnődet, hogy tartson veled, így jókat tudtok majd beszélgetni útközben! Hidd el, a rokonaid boldogan találkoznak azokkal, akik különleges helyet foglalnak el a szívedben!

Amíg szép idő van, uzsgyi, ki a szabadba!

Gondolom, te is ezerszer hallottad már a barátnődtől, hogy a sok munka miatt nincs ideje normálisan enni. Mi lenne, ha egyik nap váratlanul beállítanál a munkahelyére, és meglepnéd őt egy lazulós, fűben heverős piknikkel? Ne áruld el rögtön, hogy mire készülsz, csak annyit mondj neki, hogy szeretnél vele ebédelni! Friss gyümölcsök, zöldségek, sajt és mártogatós mindenképp kerüljön a kosárba, de ha munkaidő végére időzíted a lakomát, akár pezsgőzni is lehet. Ne feledd: a barátságot ugyanúgy ápolni kell, mint a párkapcsolatot, és olyan lesz, amilyenné formáljátok.

Csináljatok együtt hétköznapi dolgokat!

Autót mosni, vagy kifesteni a hálószobát önmagában nem túl szórakoztató, de ha közösen végzitek ezeket a hétköznapi teendőket, akkor közben beszélgethettek, ezáltal gyarapítjátok a pozitív élményeket. Az együtt töltött minőségi idő mélyíti a kötődést, ami minden társas viszonyra igaz. A lényeg az, hogy a barátságok hozzásegítenek ahhoz, hogy boldogabb és egészségesebb legyél, ezért fontos, hogy minél több időt szánj a hozzád közel állókra.

Hívd ki a csajokat egy meccsre!

Sportolni egyedül is lehet, de amikor a barátnőiddel együtt mozogsz, akkor a fizikai képességeid mellett a társas készségeid (például az empátia és a konfliktuskezelés) is fejlődnek. Mindegy, hogy tollas párbajt vívtok az udvaron, túráztok egy közeli erdőben, vagy együtt futjátok le a félmaratont. Fantasztikus élmény ezeket a sikereket, kalandokat együtt átélni, és töltekezni belőle. És hol is lehetne jobban kipihenni a mozgás fáradalmait, mint egy finomságokkal teli cukrászdában? Keressetek egy csendes zugot, ahol nyugodtan kibeszélhetitek magatokat anélkül, hogy bárki vagy bármi megzavarna ebben!

Nyitókép: Shutterstock