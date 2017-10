A valaha volt legőszibb sütemény

Biztosan te is voltál már úgy, hogy egy átlagos hétköznapon kimentél a piacra, és annyi szebbnél szebb zöldség és gyümölcs tárult eléd, hogy azt sem tudtad, melyiket válaszd (vagy milyen sorrendben állj neki a sütés-főzésnek).

Nos, most kedden én is így jártam, és választásom az ősz slágereire, a fügére, a körtére és az almára esett. Azon már nem sokat kellett gondolkodnom, hogy mit készítsek belőle - mármint a maradékból, amit nem nyomtam be még kedd este. :D Van egy elég tuti süti receptem, amibe mindenféle gyümölcs mehet, akár csokival kombinálva is. Nektek most az egészségesebb verzióját hoztam, de tök jól működik sima cukorral, liszttel és olajjal is.

Hozzávalók: (22*30 cm-es tepsihez) · 1 tojás · 1,5 dl xilit · 1 dl tej (simán lehet laktózmentes) · 3 dl rozsliszt · 0,5 csomag sütőpor · 0,4 dl kókuszolaj · 4 db füge · 0,5 db alma · 0,5 db vilmoskörte · csipet fahéj

Első lépésként mosd meg a gyümölcsöket!

Utána hámozd meg a körtét és az almát, majd aprítsd fel az összes gyümölcsöt!

A körtét és az almát párold meg picit, hogy ne legyen olyan kemény a sütiben! Én az almával kezdtem, és mikor már félig megpuhult, csak aztán adtam hozzá a körtét és egy csipet fahéjat.

Majd jöhet a tészta: először a xilitet keverd össze a tojással, jó habos legyen! Ha ez megvan, add hozzá a tejet, a lisztet, a sütőport, majd a kókuszolajat! Keverd addig, amíg szép csomómentes nem lesz a tészta!

Ha ezzel is megvagy, bélelj ki egy 22*30 cm-es tepsit sütőpapírral (mert ugye, ha elkerülheted a mosogatást, akkor miért ne tennéd?), majd öntsd bele a masszát! Utána dobáld bele a gyümiket, és már mehet is a süti a sütőbe!

Kb. 45 perc alatt van meg 180 fokon, de nem árt ránézni, ha már érzed az illatát.

Jó étvágyat hozzá! ;)

Nyitókép: Shutterstock