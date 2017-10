Bizarr finn hobbik rossz időre is

Biztos nem tőlem hallod először, hogy a finnek furcsák. Imádnivaló, irigylésre méltóan kreatív őrültek, akik mindig kitalálnak valamit, hogy feldobják a rossz időt. Istenem, hát muszáj nekik.

Amikor eltöltöttem köztük egy évet, én is képtelen voltam ellenállni a bizarr hobbijaiknak. Itt egy top 5 lista a legjobbakról, ha unod már a szokásos szórakozási lehetőségeket, és kipróbálnál valamit, ami garantáltan kivívja a környezeted aggódását a mentális épségedért.

1. Áfonyaszedés csapatban

A kezdők számára ideális finn hobbi: veszélytelen és egyszerű. Finnországban olyan sok bogyós gyümölcs terem, hogy évente csupán 5%-át képesek leszedni. Valószínűleg nem kicsit frusztrálja őket ez a pazarlás, ezért lett a bogyószedés olyan népszerű elfoglaltság, hogy csapatversenyeket is szerveznek belőle. A cél egy óra alatt a lehető legtöbb vörösáfonyát leszedni. Emellett díjazzák a legjobban öltözött csapatot is, úgyhogy hagyd csak otthon a slampos erdőjáró göncödet, és igenis add meg a módját! És igen, ha kezded azt érezni, hogy a finnek szeretnek mindenen versenyezni, nem tévedsz.

2. Sárfutball

A finnek nem egy nagy futballnemzet, azonban ha a sárfutball világbajnokságról beszélünk, komolyan labdába rúgnak. Már amennyire egy ilyen sport kapcsán szóba jöhet bármilyen komolyság. A finneknél ez magától értetődően egy nyári sport, télen ugyanis a testvérét, a hófutballt űzik. De te ne félj ősszel kipróbálni! Ideális esetben van hozzá egy minimum térdig érő mocsarad a kert végében, ha mégsem, a szokásos őszi eső is megteszi. Előre barátkozz meg a gondolattal, hogy utána mindent ki fogsz dobni, ami rajtad volt. És levágatod a hajad.

3. Feleségcipelés

A bajnokságot nyáron rendezik, na, de mikor is kezdenétek rá edzeni, ha nem most?! Tudod, a bikinitest is télen készül. A különbség viszont: itt tilos a fogyókúra! A nyertes ugyanis a feleség súlyát nyeri sörben. Úgyhogy a srácok kezdjenek gyúrni, és ha még nincs, szerezzenek gyorsan egy feleséget! Most komolyan, kell ennél jobb csajozós vagy lánykérős duma?

4. Extrém szaunázás

Na, ezt nehéz lesz a Széchenyiben kivitelezni! Bár van egy 100°C-os szaunájuk, ami egy kezdőnek már majdnem jó, azonban valószínű, hogy a sörödet nem fogják beengedni. Márpedig egy igazi finn szaunázáshoz elengedhetetlen a 110-120°C és a sör. Különben mégis hogy akarsz hidratált maradni, te felelőtlen idióta?! A fürdőruhát felejtsd el, mert félő, hogy megéget. Ne aggódj, hamar megszokod! Sőt, a szaunázás annyira lételemeddé fog válni, hogy nem tudsz majd elképzelni egy valamire való bulit nélküle, a sörtől pedig pavlovi reflexként bárhol izzadni kezdesz. De nincs is szórakoztatóbb és természetesebb a szauna party-nál, sose szégyelld!

5. Jégúszás

A személyes kedvencem, visszasírom. Közvetlen előzménye az extrém szaunázás, úgy is mondhatnánk, a jégúszás az afterparty. Mert a megfelelő hidratálásnál csak egy valami fontosabb szaunázáskor: a hűtés. Szóval gyorsan felejtsd el, hogy a nyárral véget ér a strandszezon! Minél hidegebb az a tó - netán a tenger -, annál jobb! A jégbe léket vágva a legjobb. Sőt, télen egy hómezőbe is fejest ugorhatsz, de vigyázz, tönkre ne tedd mások hófutball-pályáját! A józan eszedre itt nem lesz szükséged. Csak megpróbálna lebeszélni.

+1 Mű-műlovaglás

Ha nem vagy a rossz idő, a hideg és a szabadtéri sportok szerelmese - sőt, tulajdonképpen az állatoké sem -, ezt a sportot mindenképp neked találták ki. Főleg, ha szereted a Gyalog galoppot. Csak egy vesszőparipára - vagy kezdetben seprűnyélre - és kecses mozgásra van szükséged hozzá, hogy kedvedre balettozhass egy bottal a lábad között. Jól sejted, természetesen rendeznek belőle bajnokságot is.

Nyitókép: Shutterstock