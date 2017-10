10 ok, hogy miért utazz Kijevbe

Edit igazi megszállott utazgató, járt már Azerbajdzsánban, egyedül vágott neki Albániának, ezúttal pedig Kijevet vette célba. És most tíz pontban megindokolja, miért érdemes neked is ellátogatnod ide.

1. Jó áron, jó időben

Eleve szuper, hogy közvetlen fapados járattal eljutsz az ukrán fővárosba. Ha szombaton reggel utazol, akkor tiéd az egész nap, és már kedden reggel visszajöhetsz. És tízre még be is érsz dolgozni. Mindössze másfél óra az utazás.

2. Mert olyan a metró, mint nálunk

Még a szaga is, csak nincs szétrohadva. Mégis kész kaland a megállókat megtalálni: nem viszik túlzásba a jelölést. Igazán szerencsés vagy, ha megtalálod a sok üzlet kirakata és felirata mellett/között/előtt/mögött.

3. Izgalmasak a metróajtók

Az állomásokra iszonyú nehéz üveggel készült alumínium ajtókon átkelve lehet bejutni. Komoly izomerő szükséges a megtartásukhoz. Az volt a félelmem, hogy arcon csap, és kiüti a fogam, vagy hátulról vág tarkón, és kiüti a fogam.

4. Az állomások

Itt van a világ legmélyebben fekvő metróállomása. (Úgy látszik, Editet lenyűgözte a metró élmény. ;) - a szerk.) Két hosszú mozgólépcsőn majdnem öt perc leérni. 105 méter mélyen van, Arsenalna a neve. Érdekesek és szépek a megállók. A Teatralna megálló úgy néz ki, mintha tényleg egy színházban lennél. És mindez fillérekbe kerül. Egy műanyag kis kék koronggal, a tokennel (ami ötven forint) az egész várost körbemetrózhatod. Persze csak, ha akarod.

5. Jó a kaja!

Amikor általános iskolában oroszt tanultunk, az alap szókincs része volt a borscs. Nyolcadikban azt is megtanították, hogyan kell elkészíteni. Ehhez képest soha életemben nem csináltam, és nem is ettem. De Kijevben ki lehet próbálni az ukrán - szerintük az eredeti - borscsot is, meg persze az orosz változatot is. Mindkettő finom.

És a legfontosabb: Kijev a szülőhelye az igazi túró rudinak. Itt találták ki. Mi, magyarok is innen loptuk az ötletet.

6. Az András-lejtő igazi bohémtanya

Rengeteg az árus, a zenész és a kávézó. Az utcában mindenhol kapható Bulgakov (az orosz irodalom egyik legnagyobb szatirikus alkotója) macskája - kőből, szőttesből, festményen, illetve matrjoska baba formában is. A Bulgakov múzeum a 13-as szám alatt van, a születésnapja meg május 15-én. Ezért minden évben rendeznek különleges Bulgakov napokat, május 13 és 15 között. Jövőre megyek én is! Helyi babona, hogy ebbe a házba nem mehet be akárki, csak a tiszta emberek. A többiek még a belépés előtt rosszul lesznek.

7. Szombat esti láz

Szombat este a Maidan tér és Kresatnyik sugárút megtelik emberekkel. A sugárút hat sávját lezárják, és hömpölyög a tömeg. Táncosok, mutatványosok, jókedvű, jól szórakozó emberek. Az biztos, hogy nem depresszív a nemzetük. Pedig két évvel ezelőtt még embereket lőttek le itt. Még most is égnek tiszteletükre a mécsesek.

8. Közel van Csernobil

Ide átugrani egy egész napos program, de szerintem kötelező. Az elzárt területekre csak szervezett módon lehet bejutni. Azt nem tudom, hogy mások miért mennek el megnézni a katasztrófa helyszínét, engem a hazugság miatt érdekelt. Hiszen ez volt az oka, hogy a robbanás bekövetkezett, és hogy ekkora tragédia lett belőle.

9. Gyönyörű szakrális helyek

A Szent András-templom az András-lejtő tetején helyezkedik el, pazar kilátással a városra és a Pecserszka Lavra, ami Kijev legszentebb helye. Ez egy különleges, díszes templomnegyed barlangkolostorral, UNESCO világörökséggel.

10. Bizarr találkozások

Hiszem, hogy mindenkinek valahol a Földön van egy hasonmása. Én Kijevben találkoztam a húsz évvel ezelőtti öcsémmel. Már a metró bejáratánál - amikor arra koncentráltam, hogy ne verje ki a fogaimat az ajtó -, megakadt a szemem egy kézen. Aztán meg a gazdáján. A fiatal, tizenhat éves öcsém arca nézett vissza rám. Na jó, lehet, hogy ez csak számomra volt különleges.

Gyere Kijevbe, és te is megtalálod a testi, lelki nyugalmad, szuper áron!

Nyitókép: Törőcsik Edit saját képe