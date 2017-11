Hazánkban mostanában egyre nagyobb népszerűségnek örvendenek a kézműves sörök. Szaporodnak a kézműves főzdék, így elkerülhetetlen, hogy előbb-utóbb - ha máshogy nem, a pasid révén - eljuss egy sörözőbe.

Ha nem szereted a sört, de nem akarsz teljesen tudatlanul beülni egy ilyen helyre, akkor ez a cikk neked szól. Akkor is, hogyha valami érdekesebb ízre vágysz, de fogalmad sincs, hogy melyik palackot vedd le a polcról.

Szóval alapvetően két fő csoportot különböztetünk meg. Essen szó először arról, amivel főleg a boltok polcain találkozhatunk!

Lager, avagy alsó erjesztésű sörök

Főleg nagyipari környezetben használt eljárás, a lényege, hogy tovább eláll az így készült nedű. Számtalan fajtájú és színű italt készítenek így. Legismertebb típusa a Pils, vagy Pilseni sör. Amely aranyló színével, kesernyés ízével kiérdemelte magának, hogy ha valaki meghallja a sör szót, akkor ez az ital ugorjon be neki először.

Tipp: Szóval, ha nem szereted a sört, ne ilyet válassz! Bár kísérletezni mindig érdemes, hisz egy idő után az először keserűnek ható ízt megszokod, és sokkal kellemesebbnek fogod érezni - persze, ehhez azért kell némi kitartás.

Ale, avagy felső erjesztésű sörök

Ez a másik főcsoport, amivel főleg a kézműves főzdékben találkozhatsz. Vannak nagyobb gyártók, akik szintén elkezdték alkalmazni a mostanában divatos eljárást. Színük a világossárgától egészen a feketéig terjed, ízviláguk is igen változatos, csak a fantázia - és jobb esetben - a jó ízlés szab neki határt. A pultosok általában tudnak segíteni, ha elmondod, nagyjából milyen ízvilág tetszene neked.

Tipp: Ha nem szereted a keserű poharat, a legjobb választás a gyümölcsös sör, ami az ilyen helyeken nem azt jelenti, mint az üdítővel hígított radlerek esetében, hanem, hogy a söröket gyümölcságyon érlelik, így kapják az igazán dögös, gyümölcsös hatást.

Eredetileg a búzasörök is ale sörök, ezért még ezt a típust is idesorolom. Létezik szűrt és szűretlen változata, mindkettőt érdemes kipróbálni. Ezek kevésbé keserű, lágyabb sörök. Régebben citromkarikával javasolták a fogyasztásukat, hogy az akkor még nem tökéletes gyártási folyamat során képződő mellékízt elvegye. Mára ez a probléma megszűnt, ezért kérdezik meg jobb helyeken, hogy kérsz-e bele citromot. Ha az igazi aromáját szeretnéd érezni, nyugodtan kipróbálhatod citrom nélkül is.

Alapvetően minden sörre igaz, hogy keserűségét a komló, édességét a maláta adja, így mindenki megtalálhatja a számára tökéletes ízvilágot, az arányokon múlik minden. Szóval csajok, hajrá, kísérletezzetek bátran, hiszen a sörözés ma már a gasztro kultúra részévé vált!

Bolbás Ildikó

Nyitókép: Shutterstock