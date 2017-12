Sütőtökös csirke - élvezd ki a tökszezont az utolsó cseppig!

Úgy vagyok a sütőtökkel, mint Gombóc Artúr a csokoládéval. Bármikor jöhet bármilyen formában: nyersen a friss salátába dobálva, megpárolva a sütőben, krémlevesként, egy mennyei pitében vagy egytálételként.

Annak ellenére, hogy olcsón lehet hozzájutni, rengeteg pozitív hatása van. Rosttartalma miatt például segíti az emésztést, és nagyon jól beilleszthető bármilyen fogyókúrába. Alacsony kalóriatartalma ellenére ugyanis rendkívül laktató. Ma éppen csirkemellet találtam a fagyasztóban, így azzal párosítottam.

Hozzávalók:

1 kisebb sütőtök (kb. 1 kilós)

1 kg csirkemell (2 pár)

1 nagyobb fej hagyma

2 paradicsom

2 ek. kókuszolaj

Vegyél elő egy nagyobb serpenyőt vagy wokot - én az utóbbit nagyon szeretem, mert könnyen lehet benne forgatni az ételt anélkül, hogy folyton mellémenne, vagy kifröcsögne.

A felforrósított olajban futtasd meg a cikkekre vágott hagymát, majd ha picit karamellizálódott, mehet bele a kockákra vágott csirkemell. Ízlés szerint sózd-borsozd, és amikor megpárolódott, vedd le a tűzről!

Ízlés szerint sózd-borsozd, és amikor megpárolódott, vedd le a tűzről! A fűszerezéssel variálhatsz picit: ha kedveled a karakteres ízeket, tehetsz bele chilit, curryt, szerecsendiót vagy gyömbért is.

A munka legnehezebb része a sütőtök felvágása. Ha ezt túlélted (én sosem úszom meg anélkül, hogy valamelyik ujjam balesetet ne szenvedjen), hámozd meg, majd kapard ki a belsejét, és kockázd fel a paradicsommal együtt!

Dobálj bele mindent a wokba, és rotyogtasd össze! Ha túl sok a leve, akkor kanalazz ki belőle, hogy a végén sűrűbb szaftot kapj!

Nagyjából 10 perc múlva el is készül a remekmű, amit magában vagy rizskörettel is fogyaszthatsz. Tálaláskor a végeredményt díszítsd bazsalikomlevéllel, valamint egy félmaréknyi tökmagot is rászórhatsz.

Tipp: Ha szaftmániás vagy, akkor először csak a sütőtök egyik felét add hozzá a húshoz, majd a főzési idő felénél a maradékot. Így az egyik rész krémesen szétfő, a másik pedig ropogósan egyben marad. Nálunk bármelyik változat készül, pillanatok alatt elfogy.

Tudtad? A sütőtök az aztékok, az inkák és a maják kedvelt tápláléka volt. Magas C-, illetve A vitamin tartalmának köszönhetően az immunrendszert erősíti, a látást élesíti. Az élénknarancs színt a béta-karotin adja, amelytől a bőröd is barnább lesz. Ennyi áldásos hatás már szinte soknak is tűnhet, de ezeken felül még tiamin is található benne, ami a memóriádat és a hangulatodat is javítja. Túl szép ahhoz, hogy igaz legyen! Pedig így van! :) A sütőtök az aztékok, az inkák és a maják kedvelt tápláléka volt. Magas C-, illetve A vitamin tartalmának köszönhetően az immunrendszert erősíti, a látást élesíti. Az élénknarancs színt a béta-karotin adja, amelytől a bőröd is barnább lesz. Ennyi áldásos hatás már szinte soknak is tűnhet, de ezeken felül még tiamin is található benne, ami a memóriádat és a hangulatodat is javítja. Túl szép ahhoz, hogy igaz legyen! Pedig így van! :)

Nyitókép: Shutterstock