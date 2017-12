Már két hete egyetlen étterembe sem lehet asztalt foglalni a sok karácsonyi buli miatt. Igazából az a szerencsés, akinek csak egyre kell elmennie, de átlagban 3 azért össze szokott jönni.

A férjed céges vacsija, a barátnőid mézeskalácssütős estje, a gyerek iskolai ünnepsége, a másik gyerek óvodai ünnepi vására és a jóga klub évbúcsúztatója még csak-csak megúszható valahogy. De a saját munkahelyed karácsonyi bulija általában kötelező program. És az a legszebb, hogy ez az esemény nyújtja a legtöbb lehetőséget, hogy leégesd magad...

1. Túl korán érkezel. Vagy túl későn.

Ha 18:30-ra szól a hivatalos meghívó, nem túl szerencsés, ha már 6-kor megérkezel. Rendben, logikus, hogy munka után rögtön idejöttél, de lehet, hogy még nincs is nyitva a ruhatár. Az sem tesz túl jó benyomást, ha welcome drinkkel a kezedben vadászol a betoppanó ismerősökre. Ugyanígy: az is elég kellemetlen lehet, ha a főnök ünnepi beszéde alatt esel be. Lehet, hogy lemaradsz róla, amikor éppen megdicsérik a csapatodat.

Megoldás:

Nyugodtan ülj be egy kávézóba/pubba egy kicsit a party előtt - csak ne maradj ott sokáig!

2.Túl kihívóan öltözöl fel. Vagy túl slamposan.

Jó előre tudatosítsd magadban, hogy ez csak egy céges buli! Nem kell szabadnapot kivenni, hogy el tudj menni fodrászhoz és sminkeshez! Ne hidd, hogy túlzok - nekem volt ilyen kolléganőm. Nem érdemes túl kihívó vagy feltűnő ruhát sem felvenni. Tudom, hogy szép vagy, de ne képzeld magad Lady Gagának, aki épp valamelyik Kardashian lány bulijára igyekszik! Ne ess át a ló túloldalára sem: tartsd magad a dresscode-hoz!

Megoldás:

Sajna most az uncsi a tuti. Valami jó kis biztonságos klasszikust túrj elő a szekrényedből: kisfekete, ing-szoknya - esetleg valami feltűnőbb kiegészítővel. Azt könnyen a táskádba rejtheted, ha a terembe belépve túl soknak érzed.

3. Túl sokat iszol. Vagy egyáltalán nem.

Talán emlékszel arra, hogy 2 évvel ezelőtt egy karácsonyi buli után egy lányt állítólag addig nem engedett kiszállni a taxis a kocsiból, amíg ő ki nem fizette a vegyi tisztítás költségeit. Azért volt erre szükség, mert a lány "állítólag" fájdalomcsillapítóra megivott egy pohár pezsgőt, de a gyomra nem bírta a hazautat. Akárhogy is, te ne kerülj ilyen helyzetbe! Hidd el, a behányós kolléganőről szóló történeteket még akkor is mesélni fogják, amikor te már rég nem dolgozol a cégnél... De ne is te legyél az ünneprontó, akivel még csak koccintani sem lehet, és szigorú józanságában el sem tud mosolyodni a picit szalonspicces kollégák poénjain!

Megoldás:

Komoly, dolgozó nő vagy, ismerned kell a határaidat! Vedd figyelembe azt is, hogy valószínűleg nem a megszokott étrendedet követed ezen az estén, és az sem biztos, hogy minden hétvégén pezsgőt iszol, így az könnyen a fejedbe szállhat. Ha félsz, hogy nem találod majd a mértéket, beszéld meg magaddal, hogy pl. óránként max egy pohárral iszol. A feleseket meg hanyagold!

4. Pletykálsz, és bizalmas infókat adsz ki. Vagy szarfej vagy, és feszengsz.

Ha mégis a kelleténél többet ittál, akkor is nagyon figyelj arra, kinek és mit mondasz! Ha titoktartás köt, akkor nem beszélhetsz ügyféladatokról. Nem nyerő pletykálni a bolond kolléganőről vagy az idegesítő főnökről sem. Ne légy rosszindulatú - legalábbis ne hangosan! Mert ki tudja, ki áll a hátad mögött? De azért próbálj meg nyitni a kollégák felé! Ez most valami csapatépítő volna, vagy mi a szösz.

Megoldás:

Laza csevej, kis poénkodás. Mesélhetsz kicsit (!) magadról, a hobbidról, a családodról. Nem olyan bonyolult ez!

5. Ne feküdj le a főnökkel!

Vagy bárki mással. Vagy legalábbis ne a mosdóban. Vagy legalább várd meg, amíg elmentek afterparty-zni.

Megoldás:

Ha semmiképpen sem tudjátok elkerülni a régóta levegőben lógó flört beteljesülését, legalább légy óvatos és diszkrét!

+1 Alapozd meg a jövőt!

Igazából a legegyszerűbb az, ha már év közben is jó viszonyt alakítasz ki a többiekkel - akkor nincs min izgulnod egy kötetlen munkahelyi esemény kapcsán. Ha ez eddig hiányzott, próbáld meg a jövő évi buliig pótolni! Vagy ha mindenkit menthetetlenül utálsz, gondolkozz el munkahelyváltáson! ;)

Nyitókép: Shutterstock