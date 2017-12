A hogyan éld túl a másnapot első szabálya, hogy okosan igyál. Erről bővebben ITT olvashatsz. De lássuk be, úgyis meg fogod inni azt az utolsó vodkaszódát. Meg az utolsó utáni fröccsöt. Aztán a kilépőt. És nehogy már úti pia nélkül indulj haza! És már kész is a baj...

És ha nem vagy 18 éves, de már 21 is elmúltál, akkor van egy rossz hírem: ébredés után a halálodon leszel. Rosszabb esetben 2-3 óra mélykóma után éberen fogsz fetrengeni az ágyon.

Mi az a másnap? A másnap nagyon sokrétű. Sőt, változékony. Emiatt nincs egyetlen tuti megoldás arra, hogy miként csillapítsd a tüneteit. Van benne gyomorkikészülés, ásvány- és vitaminhiány, folyadékhiány, lezuhant vércukorszint, gyulladás, belső és sima láz, enzim túlműködés, enzim alulműködés, fejfájás, rosszabb esetben mérgezés satöbbi satöbbi satöbbi.

Vagyis több fronton kell támadni! U.i.: Nem vagyok orvos, sem táplálkozáskutató, én is csak olvastam ezekről itt-ott, és az alábbi trükkök nálam működtek a gyakorlatban.

Multivitamin!!!

Amikor hazaérsz, kóvályogj be a fürdőszobába, ahol már vár a bölcsen előkészített sminklemosó mellett a multivitaminod! Az alkohol kizabálja belőled az ásványi anyagokat meg a vitaminokat, szóval még lefekvés előtt gondoskodj a pótlásukról! Lehetőleg egy jó nagy pohár vízzel. Vagy kettővel. Mert a folyadékhiány is fejfájással végződik.

Haladó szint: ne várj reggelig az aszpirinnel!

Mondjuk, ezt ne egekben szárnyaló alkoholszinttel próbáld ki, de ha már picit kijózanodsz, mire hazaérsz - és érzed, hogy indul a nagy fejfájásos hőemelkedéses menet - tolj be egy aszpirint! (Azért ezt a módszert ne rendszeresítsd, mert már eleve van elég baja a májadnak.)

Szénhidrát party

Az alkohol lebontásához cukrot használ a szervezeted, vagyis a béka segge alatt lesz a vércukorszinted. Ez okozza azt a borzasztó gyengeséget, szédülést, sőt még szorongást is (vagyis a másnapos depit). Szóval, egyél egy kis Nutellás kenyeret, és öblítsd le egy kis gumicukorral! Ja, a gumicukor amúgy jolly joker. Ha annyira kikészült volna a gyomrod, hogy semmit nem bírsz enni, 3 darab gumibéka megmentheti a helyzetet.

Gyomor gyötrelmek

Hát igen, ha össze-vissza ittál, akkor az egész borzasztó közérzetet még megfejelheted egy jó kis gyomorfájással és hányingerrel is. Szóval, Shreket idézve: jobb kint, mint bent. És ne várd meg a másnap délutánt! Ha már hazaérve érzed, hogy itt komoly gondok lesznek, ha felszívódik az az utolsó utáni Aperol Spritz, amit a taxira vára felhajtottál (mert akkor ez még jó ötletnek tűnt), akkor nem érdemes kivárni a 40-50 perc múlva jelentkező alkoholmérgezést. A májadnak is könnyebbség, és jobb gyorsan letudni, mint másnap a WC előtt térdelve tölteni a délelőttöt.

Egyél lefekvés előtt!

Nem, az nem igaz, hogy ha UTÓLAG eszel, attól kijózanodsz, de azt a maradék kis alkoholt, ami még a hasadban lötyög, azt tényleg fel fogja szívni - és akkor tovább tudják bontani a gyomrodban lévő enzimek!!! Így kevesebb szívódik fel, és a beleid és a májad is tehermentesül kicsit. Hálás leszel magadnak másnap.

Ha már menthetetlen a gyomor...

Hát, akkor valami jó meleget vagy nagyon hideget próbálj meg bevinni, ami kicsit lenyugtatja ott a kedélyeket! Húslevest, meleg tejet, pizzát (ez a szénhidrát miatt is jó). És a csodafegyver: jéghideg kóla. Cukros is, az emésztést is segíti. És állítólag a szénsav is segít kicsit átrendezni ott bent a dolgokat (a.k.a. böfögést idéz elő). Valami japán vagy brit kutatók kiokoskodták, hogy a Sprite a tuti ilyenkor, de én a kólára esküszöm.

Csak saját felelősségre!

Nem sokra emlékszem a gimis kémia órákból, de az megmaradt, hogy a tanárnő elmagyarázta, hogyan működik a "gyógysör". Elmondása szerint azok az enzimek, amik az alkoholt bontják, egy idő után a saját szervezetünket is elkezdik bontani.

Ezért ha utánaküldünk egy kis (!!!) alkoholt, akkor azzal lefoglaljuk őket. Ezzel nagyon óvatosan! Mert csak akkor működik, ha nem produkálsz mérgezéses tüneteket, a gyomrod is eléggé rendben van, és az alkohol nagy részét már lebontotta a szervezeted. Viszont még a késő délutáni órákban sem múlik a borzasztó gyengeség érzés és az általános rossz közérzet. Na, ilyenkor egy gyógy-pohárka akármi segíthet. Nem csak sör, de lehetőleg ne röviddel próbálkozz. :)

Jó józanodást!

