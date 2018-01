Nem karácsonyi harcsapaprikás

A kutatások szerint a magyarok eszik a legkevesebb halat Európában - a hazai egészségtudatos sajtó pedig szeret ezen puffogni. Szerintem jogosan teszi: a hal húsa maga a csoda.

Szóval, ne csak karácsonykor vagy a nyári Balaton-parton jusson eszedbe halat falatozni!Ott van például az egész évben frissen kapható hazai hal! Az én kedvenc magyar fajtám a harcsa. Ragadozó hal, ezért nincsen elzsírosodva. A húsa könnyű, finom és nem túl szálkás.

Nem meglepő, hogy a harcsa paprikás-tejfölös szószban az igazi. Korábban ez volt nálam a tóparti kertvendéglők sztárja, mert azt hittem, amiben a "paprikás" szó szerepel, és galuskával tálalják, csak macerás étel lehet. Mekkorát tévedtem! Első elkészítésre is szűk fél óra alatt megvolt. Ezentúl nem bízom más kezekre a betevő harcsapaprikást. Zóna adagban még gyors, hétköznapi vacsorának is megteszi!

Harcsapaprikás

(4 kis adag vagy 3 nagy adag)

Hiába a pörköltalap, igyekeztem most is zsírszegényen és lisztmentesen főzni. A szalonnát olívaolajra cseréltem, és jó minőségű, gazdag tejfölt választottam, így a besűrítéshez nem is kellett liszt.

3 ek olívaolaj

1 fej lilahagyma

1 nagy kápia paprika

10 koktélparadicsom

3 csapott ek édes pirospaprika

15 dkg tejföl

Só, bors

40 dkg friss harcsafilé

A pörköltalappal kezdem:

A lilahagymát felkockázom, és üvegesre párolom az olívaolaj felén. Megy mellé a nagyon apróra vágott kápia paprika és a paradicsom is. Kis lángon összefonnyasztom a zöldségeket.

Majd kevergetés mellett (nehogy leégjen) jó alaposan hozzákeverem a pirospaprikát, később a tejfölt is. Sózás, borsozás, aztán legalább öt percig forralom még a szószt.

Közben falatnyi szeletekre kockázom a harcsát, és a maradék olívaolajon, forró serpenyőben pár perc alatt kisütöm. Összekeverem a halat a szósszal, és egy utolsó, összemelengető rotyogtatás következik.

Galuska

40 dkg liszt

2 db tojás

2,3 - 3 dl víz

só

A jó galuska készítésének legvégzetesebb pillanata, amikor a liszthez-tojáshoz-sóhoz hozzácsorgatjuk a vizet. Akkor elég belőle, ha a tészta rögtön "összezárul", mikor késsel vagy az ujjunkkal megbolygatjuk a felszínét.

A kifőzésnél végre akcióba lendülhetett a már-már elfeledett galuskaszaggatóm, de ha neked nincs ilyen, ne izgulj, kézi eljárással is tökéletes a végeredmény. Ha egy galuska kifőtt, felúszik a víz felszínére: kapkodd ki őket, és már tálalhatsz is!

Jó étvágyat!

