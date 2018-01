Tisztában vagyok vele, hogy mindhalálig trendinek kell lenni, de lassan meg kéne húzni a határt, hogy meddig vagy még trendi és hol van az, amikor már elment a józan eszed.

Védd a derekadat!

Ha télen, a mínuszokban is a cuki kis derékig (se) érő kabátokban mászkálsz, elég sanszos, hogy azután a dokidhoz is elriszálhatsz benne. Ugyanis a vesédet és a többi szervedet nem az érdekli, hogy mennyire menőn vonulsz végig a Váci utcán, hanem az, hogy melegben legyenek! És amíg az agyadat meghülyítheted az "ez most a trendi" dumával, addig a vesédet nem. Kettőt pislogsz, és egy év alatt már minimum háromszor fel is fáztál. Aminek később még komolyabb következményei is lehetnek.

Bokavillantás

Egyszer néztem egy divatműsort, amiben kifejtették, hogy ha télen, a mínuszokban a szandál a divat, akkor abban kell járni. Én pedig ültem, és csak arra tudtam gondolni, hogy az embereket csak nem lehet rávenni erre a baromságra. De láss csodát, eljött a bokavillantós gatyák kora, és élőben is láttam, hogy bizony tévedtem. Aztán mindenki csodálkozik, hogy miért náthásak nonstop egész télen. Hát ezért. Olyan szép csizmákat lehet kapni, hagyd a bokavillantást tavaszra!

Télen a sál nem 3 cérnaszál!

Imádom a sálakat! Már be is szereztem az idei kedvenc darabomat. Nem, nem egy olyat, ami éppen, hogy körbeéri a nyakamat, és 3 szál cérnából készült. Hanem az igazi, vastag, kötött, alig látszom ki belőle sálat. Ígérem, jövőre is lesz nyár, hordhatod a kis cérnaszál, trendi semmiket akkor is! Nem is tudod, mennyire hálás lesz neked a torkod.

Csak leugrottam egyet cigizni...

Abba most bele sem megyek, hogy alapból nem kéne dohányoznod, de ha már cigizel, legalább öltözz fel rendesen! Mintha lenne egy olyan szabály, hogy egy szál elszívása alatt nem betegedhetsz meg, ezért fel sem kell öltözni. Mintha a cigifüsttel együtt valami csodálatos védőburok is körbelengene. Csak sajnos ilyen nem létezik. Nem is hinnéd, milyen villámgyorsan meg lehet fázni az alatt az 5-10 perc alatt, amíg rágyújtasz, és az aktuális nagy Őről ábrándozol!

Védd a kezedet is!

Hidd el, a véresre száradt, vörös kéz nem szexi. A puha és selymes kezek azok. Azt viszont úgy érheted el, ha kesztyűbe bújtatod őket, nem pedig azzal, hogy télen, a mínuszokban is csupasz kezekkel mászkálsz, hogy mindenki lássa a gyönyörű manikűrödet. Nem éri meg, komolyan mondom.

Nyitókép: Shutterstock