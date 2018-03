"Harmonikus otthon = fél egészség" - tartja a mondás. Jó, igazából nincs ilyen mondás, pedig lehetne. Mert a testi-lelki feltöltődés az egészséges élet alapja. Márpedig feltöltődni leggyakrabban otthon szoktunk.

Szóval, ha "hatékonyan" szeretnél pihenni, meg kell teremteni hozzá a megfelelő környezetet. Akkor is, ha épp nem csücsül több millió forint a bankszámládon egy teljes felújításhoz vagy dizájn cuccok beszerzéséhez. A jó hír, hogy apró trükkök segítségével a legbarátságtalanabb lakásból is otthont varázsolhatsz!

1. Virágba borult szobák

Egy alapvetően harmonikus tér is lehet unalmas, ha a színek teljesen összeolvadnak. Törd meg a teret valami feltűnő mintával - akár a falon, a szőnyegen, textileken. Szinte új életet lehelhetsz egy-egy megunt bútordarabba egy feltűnő díszpárnával vagy takaróval. Ebben az évben a virágok és a könnyező pálma minták lesznek porondon - természetes árnyalatokban és feltűnő színkombinációkban egyaránt!

Tipp: Találj egy-két fókuszpontot a szobán belül, mivel a túl sok minta összenyomja a teret.

2. Egy kis csillogás

Az eddig trendinek számító fémes szürke-ezüst színkombinációk kicsit háttérbe szorulnak, és felváltják őket a melegebb árnyalatok. Lámpákon, képkereteken, kiegészítőkön, de még a csaptelep színeiben is találhatsz aranyban, rézben vagy rozéaranyban pompázó darabokat.

3. Puha bársony

A rég elfeledett anyag, mely a kifutókon is hódít az idén, a lakberendezésben is megmutatja magát. Akár foteleket, kanapékat is lehet már vásárolni ilyen huzattal, de ha kicsiben gondolkodsz, akkor válassz pihe-puha díszpárnákat vagy takarókat! Ez az anyag homogén textúrájával kifinomult stílust biztosít lakásodnak.

4. Fesd le!

Meguntad az egyhangúságot az otthonodban? Kell valami, ami élettel telivé teszi az unalmas lakásbelsőt? A legegyszerűbb módszer, ha kezedbe veszel egy ecsetet, és elkezded használni a színeket! Válassz ki képkereteket, polcokat, egy bútor fiókját vagy akár egy egész falat, hidd el, óriási lesz a változás!

Tipp: Idén a pasztelles árnyalatok nyertek teret maguknak, köztük a romantikus aranybarna, a meleg olíva, a világosszürke, a tengerészkék és a nőies mályva. Ha az élénk színeket kedveled, válaszd a merészebb cukorkaszíneket vagy akár az év színének választott ultraviolát!

5. Mutasd meg önmagad!

A faldekorok évek óta hódítanak, de mindig elő lehet rukkolni valami újdonsággal. Idén előtérbe kerülnek a személyes tárgyak, kedvenc képek, idézetek, utazások helyszínei, kedves emlékek. Válassz ki egy falat a lakásban, ahol van hely, hogy bemutasd a te féltett kincseidet! Egymástól független tárgyak is kerülhetnek a falra, a lényeg az elrendezésen múlik. Sugározzon ez a rész harmóniát, és legyen jó kedved tőle, bármikor, amikor elsétálsz mellette!

+1 Növények

Hiába kerültek fókuszba a virágminták, az igazi növények mégsem helyettesíthetők a lakásban. A konyhától a fürdőig, kint és bent életet csempészhetünk a terekbe. Bármelyik árnyalatot is választod vezető színnek a szobádhoz, biztosan találsz hozzá megfelelő árnyalatú vázákat vagy kaspókat. Ezek kis színfoltok a lakásban, de mégis ezektől az apróságoktól lesz harmonikus és egységes a kialakított belső.

Fontos: Vedd figyelembe, mennyi térre és fényre van szüksége az adott virágnak! Bármennyire is szimpatikus egy-egy növény a boltok polcain, mondj le róla, ha a heti rutinodba nem tudod beépíteni gondozásukat! Egy félig kiszáradt növény amúgy sem lesz a lakásod dísze...

