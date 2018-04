Nemrég beköszöntött a csillagászati tavasz, ami már az elmúlt napok időjárásán is látszik - illetve a nők arcán, akik lassan, de biztosan kezdenek rástresszelni a bikiniszezonra.

Hiszen alig 2-3 hónap választ el bennünket a strandolástól, és gyorsan peregnek ám a napok! Ilyenkor az emberek többsége kétségbeesetten kap az edzőfelszerelés után, és villámtempóban áll neki átnyálazni az összes egészséges receptet az interneten.

Az életmódváltás különösen nehéz és ingoványos talaj - tele aknákkal, amik alig várják, hogy letérítsenek az utunkról. Ilyenek például:

a mindentudó egészségmániás barátunk tanácsai,

az okoskodó, de seggét meg nem mozdító ismerős praktikái,

a huszadik különböző tuti tipp, amit a negyvenedik szakértő ad.

És még sorolhatnám. Nem beszélve azokról az álnok kis csapdákról, mint a "csaló nap", a "hozzáadott cukrot nem tartalmaz" és a "30%-kal csökkentett szénhidráttartalom"... És akkor csodálkozol, hogy "kissé" kibillensz az életmódváltás folyamatából, akárhányszor valami külső hatás ér - tehát lényegében minden nap? Mert én nem...

Persze a bizonytalanságom a lehető legszínvonalasabban próbálom leplezni a környezetem előtt! Hiszen már mindenkinek szétkürtöltem az elhatározásom - na meg ott van az edzős szelfi is a profilomon. Roppant gázos lenne, ha kiderülne, hogy valójában én is lusta vagyok! Tehát egyetlen megoldás létezik: eltussolom a kisebb-nagyobb kihágásaimat, méghozzá szépen megkomponált "bizonyítékokkal"...

Gyúrok vazze, hát nem látod?!

Szépen elrendezett edzőcucc, kulacs, súlyzó, egyéb kellékek - esetleg egy fotó a lábamról/alsótestemről. Ugye ismerősek ezek a képek? És akkor még nem is beszéltem a "Just do it!", "Strong woman!", "BBG" - és ehhez hasonló kísérő szövegekről.

Máris érkeznek a biztató like-ok és kommentek - én meg csak majszolom tovább a csökkentett zsírtartalmú chips-et vagy a felesleges és le nem dolgozott fehérje szeletet - csak mert finom - a jóga szőnyegen...

Csak salátát eszem - csülökkel...

Gyönyörűen pozícionált zabkása, rajta banán, alma, fahéj vagy éppen granola, amit nem mellesleg mézzel édesítettem, mert még erre is figyelek.

Egy ínycsiklandó csirkés vagy tonhalas saláta (ami a fotót követően máris tocsog a majonézben/ezersziget öntetben).

Sütemények, amik "édesítőszerrel" készültek és turmixok, amikben nincs semmilyen hozzáadott cukor.

Mesés pirítós költemények megpakolva mindenféle jóval - természetesen "teljes kiőrlésű" kenyérből!

Nem nézlek hülyének, csak...

"Olvastam egy tanulmányban, hogy a szervezet sokkal gyorsabban égeti el a kalóriákat menstruáció ideje alatt. Szóval, most nem nassolok, hanem pótolom a túlzott kalóriaveszteséget!"

"Ma csaló nap van, ilyenkor engedélyezett a bűnözés!" - hangzik el a héten harmadjára...

"Betegség esetén nem szabad edzeni!" - És mivel 2,5 hete tüsszentettem egyet, vigyáznom kell az egészségemre. Még csak az kéne, hogy visszaessek!

Aki magára ismert, az ne aggódjon, nincs egyedül! Fő a kitartás! Akinek pedig nem inge, ne vegye magára! A lényeg, hogy itt a tavasz! Akarom mondani, éljünk egészségesen... :D

Horváth Petra

