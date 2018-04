Tonhalfasírt. Csak tonhal. És fasírt. Fasírtsága pedig egy kicsit sem árt a tonhal élménynek, sőt! Receptjét egy régivágású háziasszony úgy vezetné fel, hogy "ideális vacsora". De én nem vagyok régivágású, és eszem őt ebédre is. Vagy akár reggelire!

Egyrészt, mert isteni finom. Másrészt, mert alig pár perces munka van vele, aztán maguktól elkészülnek a sütőben a fasírtocskák. Akinek úgy jobb, gluténmentes összetevőkkel is működtetheti! Aki pedig a felesleges olajtól óvakodik, sütheti szárazon: a tonhalban lévő zsiradék bőven elég a történetnek.

A tájékozott családanyák az értékes omega-3 zsírsavak miatt, a testépítők pedig a magas fehérjetartalma miatt hordják kilószám haza a tonhalat. Ezt a két értékes tulajdonságát turbóztam tovább zabpehellyel és lenmaggal. De nyugalom: az ízéről senkinek nem fog feltűnni, hogy még egészséges is!

150 g tonhalkonzerv (lecsepegtetve)

1 fej lilahagyma apróra vágva

2 db tojás

3 ek zabpehely

2 ek liszt (nálam zabpehelyből ez is)

1 ek lenmag vagy lenmagpehely

1 kk citromlé

Só, bors

Az összetevőket összeforgatom egy tálban. A masszából két kanál segítségével lepényeket halmozok egy sütőpapírra. Igény és munkakedv szerint ölthetnek szabályos formát is, én jobban szeretem a szabálytalanságot. 180 fokon, 20 perc alatt készre pirítom őket. Pár csepp olajon akár serpenyőben is süthető. Tálald friss zöldségekkel és mártogatóval, saláta mellé, de szendvicsben is finom.

Jó étvágyat hozzá!

Nyitókép:Shutterstock