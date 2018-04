Rómeók és Júliák nyomában: hétvége a Garda-tónál

A dolgozó ember számára örömteli a 2018-as év naptára, hosszú hétvégék tömkelegét használhatjuk ki ugyanis, az éves szabadság keret érintetlenül hagyásával.

Mi is egy négynapos hétvégét választottunk ki, hogy egy hajnali órán elinduljunk Észak-Olaszországba, a Veneto és Lombardia régiók határvonalán húzódó Garda-tó vidékére.

VERONA

Nyolc óra elteltével, és körülbelül 800 km-re Magyarországtól, kora este már Verona utcáin sétáltunk. Majd a római kori amfiteátrum, a Veronai Aréna körül elterülő piazzán pizzával és grappával pihentük ki a korán kelés fáradalmait.

Aki nem ilyen későn érkezik, és Shakespeare-ien romantikus a hangulata, annak az Arénától vezető szűk, márványköves sétáló utca vége szolgál zarándokhelyül. Itt található Gullietta, azaz Júlia háza. Itt 7 euróért megcsodálható a Rómeó és Júliából jól ismert erkélyjelenet állítólagos színhelye. Valamint Júlia agyontapogatott bronz szobrának hátterében szerelmes ereklyékkel és levelekkel díszített "szentéllyel" várják a romantikus lelkületű látogatókat.

BRESCIA, PESCHIERA del GARDA

Másnap Bresciába folytattuk utunk, amelynek városképi érdekessége, hogy kis szűk utcákkal összekötött terekből épül fel történelmi belvárosa. Hab a tortán - vagy jobban mondva a torta alatt -, hogy a mai utcaszint alatt egy teljes város rajzolódik ki.

De a felszínen maradva is az UNESCO Világörökségének részét képező kolostorok, templomok mellett haladhatunk el. A híres-neves Dóm tér hangulatos kávézóiban a jól megérdemelt, igazi olasz eszpresszónk illata mellett a letűnt korok szellemét is magunkba szívhatjuk. De a kávénk nemcsak illatos, hanem olyan sűrű és krémes, hogy a cukor is alig merül el benne.

Mi azonban a Garda-tó látványa miatt indultunk el az útra, ezért Peschiera del Garda kikötőjébe indultunk tovább. Most hunyd le a szemed, kedves olvasó, és képzeld a kék víztükör fölé magasodó Dolomitok csúcsainak látványát! Ugye, hogy megéri 8 órát utazni ezért?

SIRMIONE

A Garda-tó igazi kis ékköve Sirmione, amely a tóba benyúló félsziget csúcsán fekszik. A félsziget elején áll Scaligeri vízi vára, amelynek hídja alatt vezet el a motorcsónakos utunk a tavon. A sziget végén Catullus villájának látványa tárul elénk. És habár George Clooney házát a Comói-tónál kell keresnünk, de Maria Callas operaénekesnőét itt, a Garda-tó partján csodálhatjuk meg.

A szárazföldre visszatérve Sirmione színes házai között andalogni óriási, olasz fagyival a kézben: több, mint földöntúli. De este egy borospince látogatása szintén kihagyhatatlan program az olasz életérzés szerelmesei számára.

VERONA VÍZESÉS

A harmadik napon északra utaztunk, Riva del Garda mellett 3 km-re fekvő Tenno városához, a Verona vízeséshez. A vízesés érdekessége, hogy nem szabadon, hanem a felszín alatt, barlangszerű képződményt kivájva zuhan 100 méteres magasságból a mélybe. WOW!

A hazafelé úton Észak-Olaszország egyik reneszánsz hangulatú városában, Vicenzában búcsúztattuk a tavaszi szünetet, pizzával és rozéval, ahogy illik...

És mi a végeredmény? Szinte nulla minőségi pihenés, de maximális lelki feltöltődés.

