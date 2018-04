Ha tavasz, akkor balerina cipők, csini szandálok, laza flipflopok. De vajon az valami természeti törvény, hogy minél nőiesebb egy cipő, annál jobban fel kell, hogy törje a lábat???

Szerintem nincs nő, akinek ne lenne május-június környékére legalább 5 darab vízhólyag a lábán... De én idén felvettem a kesztyűt, és utánajártam, hogy mit tehetek a kialakulásuk ellen.

A megváltó sarokfogó

Hogy miii? Sarokfogó? Ne aggódj, ha nem tudod, hogy mégis mi a fene ez - én sem tudtam 3 nappal ezelőttig. Pedig ez a roppant hasznos kis találmány rengeteg fájdalomtól menthetett volna meg... Ugyanis arra használatos, hogy ha a cipő picit nagyobb, mint kéne (nem is értem egyébként, hogy feles méreteket miért nem gyárt több márka), akkor meggátolja, hogy csúszkáljon benne a lábad. Így pedig sokkal kisebb valószínűséggel töri majd fel a cipő! ;)

Ragaszd, ragaszd, ragaszd!!!

Ha nem a sarok nálad a legkényesebb pont, akkor is van megoldás. Mielőtt újra felveszed a kedvenc szandálodat - ami annak ellenére a szíved csücske, hogy minden első használatnál minimum 4 vízhólyaggal gazdagít -, ragaszd le az érzékeny pontokat! De ne sima ragtapasszal, mert az az izzadástól 3 másodpercen belül le fog esni... Hanem tegyél egy kisebb darab gézt gyógyszertári Leukoplast alá! Tapasztalataim szerint ez tart a legtovább. (Acélbetétes bakancs alatt sem jön le!!!)

Irány a fater műhelye!

Ha nem az a baj, hogy túl nagy vagy kicsi a cipő, akkor viszont gondot okozhat, hogy valamelyik része túl kemény. Ezt úgy orvosolhatod legegyszerűbben, hogy azon a ponton megkalapálod (ajánlott valamilyen tompító anyagon keresztül tenni), ami által megpuhul a bőr. Így már jóval kisebb lesz rá az esély, hogy a galád topán véresre törje a sarkadat.

Vizes rongyot bele!

Túl kicsi méretet választottál? (Magyarul nem volt a méretedben, de neked mindenképpen kellett.) Ha bőrcipőről van szó, no problem, ezt is könnyedén megoldhatod! Egyrészt egy kicsit magától is fog tágulni, de ha meg szeretnéd gyorsítani ezt a folyamatot, tömd ki egy éjszakára vizes ruhával! Ugyanezt érheted el, ha egy zacskó jégkockát teszel a cipőbe, majd pár órára berakod a fagyasztóba.

És ha már van 5 db seb a lábadon?

Ne ragaszd be a sérült bőrfelületet, hanem hagyd lélegezni! Így hamarabb beszárad, gyorsabban gyógyul majd. Plusz javasolt valamilyen hámosító krém használata, nekem a La Roche Posay Cicaplastja vált be. Az is előfordulhat, hogy gyulladt a bőr a seb körül, arra segítség lehet például a körömvirág krém.

Ha vízhólyagod van, a legfontosabb, hogy még eszedbe se jusson leszedni!!! Maximum kiszúrhatod steril tűvel, de ez is csak a nagy, fájdalmas vízhólyagok esetén javallott. A lényeg, hogy mindig fertőtleníts, "műtét" előtt és után is - különben csak elmérgesíted a helyzetet.

A kisebb vízhólyagok további irritációját is meg tudod akadályozni egy filcpárna nevű kis mütyürrel, amit vész esetén a patikában szerezhetsz be.

Neked van jól bevált praktikád a feltört sarkak és vízhólyagok ellen?

Nyitókép: Shutterstock