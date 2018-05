Az utóbbi időben sajnos kicsit több elfoglaltságom volt a kelleténél, így kénytelen voltam a konyhában töltött időt a minimumra csökkenteni. Ráadásul még ott van a fránya fogyókúra is, hogy a "bícs bádi" legalább idén nyáron összejöjjön...

Gondolom, senkinek sem fut össze a nyál a szájában egy jó kis főtt brokkoli-párolt csirkemell-főtt rizs kombótól. Na, de amit most hozok, az aztán megmozgatja az ízlelőbimbókat! Mivel nem vagyok valami nagy szénhidrátos ember - legszívesebben fehérjét ennék fehérjével -, egy könnyen összedobható tavaszi sült husi orgiát hozok el nektek. Hogy miért tavaszi? Mert a nyári grillszezont megelőzve és a téli rántott húsos szezont zárva, három ország ihlette sült csirkecombjai mellett tettem le a voksomat.

Óda a combhoz!

Egy korábbi cikkben már említettem, hogy én személy szerint nagyon száraznak találom a csirkemellet. Ezért amióta kapható a boltokban filézett csirkecomb, mindig azt veszek, ha baromfiról van szó. Szerintem tökéletes választás, hiszen nem annyira száraz, mint a csirkemell, de nem is túl zsíros. Külön előny, hogy nem szárad ki sütés után sem, tehát nagyobb adagot is le lehet sütni, hogy még másnapra is maradjon.

Amúgy ezt a három receptet a csirkének/pulykának bármelyik részéből el lehet készíteni. A teriyaki viszont különösen jó csirkeszárnnyal, míg az amerikai kefires tökéletes csirkemell falatkák formájában is.