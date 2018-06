A nyaralás az év egyik legkedveltebb időtöltése, éppen ezért nem csoda, hogy mindannyian igyekszünk tökéletes kikapcsolódást szervezni magunknak. Íme, pár olyan "apróság", ami pokolian el tudja rontani a vakációzást:

Figyelj a szállás kiválasztásakor!

A szállás az egyik, ha nem a legfontosabb eleme egy nyaralásnak. Ha azzal gond van, akkor tönkremehet az egész pihenés. Én mindig ellenőrzöm a neten, hogy pontosan merre van az a szálloda, amit kinéztem. Mert nagyon jól hangzik, hogy közel van a tengerhez, vagy éppen arra néz. Csak azt felejtik el leírni, hogy kb. 800 méterről néz a tengerre, egy domb tetejéről. Ami nem kicsit meredek. Meg van egy 6 sávos autópálya is az alján, amin gyakorlatilag lehetetlen átjutni... A Google Maps és a különböző utazási oldalak nagyon sokat tudnak segíteni.

Minden repülőtársaság más.

Csekkold kétszer, hogy mennyi és mekkora csomagot vihetsz magaddal! Ugyanis minden egyes társaságnál más és más a méret- és súlyhatár. Néha már az az érzésem, hogy direkt szórakoznak az utazókkal: egy centiméter eltérés is súlyos tízezrekbe kerülhet - amit simán kifizettetnek veled a reptér kellős közepén. A másik ilyen fontos dolog a repülő érkezési időpontja. Ugyanis azok a járatok, amik hajnali 6-kor érnek a célállomásra, jóval olcsóbbak. Azonban a szállást általában csak délután kettőtől lehet elfoglalni, és ilyenkor órákat malmozhat az ember lánya a lobbiban - ami egy éjjeli repülés után nem a legjobb elfoglaltság, pláne gyerekkel.

Köss utasbiztosítást!

Igen, tisztában vagyok vele, hogy sokan már a biztosító szó hallatán is tikkelni kezdenek, annyira utálják őket. Sokáig én is közéjük tartoztam. Egészen pontosan tavaly májusig, amikor is a British Airways-nek köszönhetően egy 2 hetes amerikai körutunk vált semmissé pár óra alatt - mert egy takarító rossz dugót húzott ki a falból. De a férjemnek hála, volt biztosításunk, és vissza is kaptunk minden fillért. Így legalább anyagi kár nem ért minket. Azóta lelkes rajongója vagyok minden biztosítónak.

Nem kell magaddal vinned az egész lakást...

Valami rejtélyes oknál fogva évekig még egy egy egyhetes nyaralásra is minden egyes ruhadarabomat bepakoltam. Gollamot megszégyenítő módon ragaszkodtam az én drágaságaimhoz. Ennek persze az lett a következménye, hogy teljesen feleslegesen cipeltem el az egész szekrényt, mivel úgyis csak a megszokott nyaralós ruhákat hordtam.

Arról nem is beszélve, hogy visszafele mennyit sakkoztam, hogy az összevásárolt szuveníreket valahogy bele tudjam tuszkolni a bőröndömbe. Így pár éve már csak azokat a ruhákat viszem, amelyekről biztosan tudom, hogy hordani fogom. Na jó, meg egy-két tartalékot...

Vigyél magaddal egy kis utazós eü dobozt!

Az magától értetődő, hogy a rendszeresen szedett gyógyszereidet vidd magaddal. De nekem van egy utazós elsősegély dobozkám is. Nem kell egy fél kórházat magaddal hurcolnod, de nem árt, ha van nálad néhány dolog: fájdalomcsillapító, hányinger elleni szer, sebtapasz és fertőtlenítő kendő vagy gél.

Kellemes nyaralást!

