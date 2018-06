Nem, nincs veled semmi baj. Tudom, hogy az izzadságszagot mindenki az igénytelenséggel azonosítja, de te nem vagy igénytelen. Csak így működsz.

Kamaszkorodban még reménykedtél, hogy ez csak életkori sajátosság. De nem, felnőttként is küszködsz ezzel, pedig a hormonjaid rendben vannak, és bőrgyógyászati gondod sincs. (Ha ezt még nem tudod kijelenteni, akkor mielőtt tovább olvasol, jelentkezz be dokihoz!) Kipróbáltál már csodadezodort, csodaszappant, kísérleteztél diétákkal, és kifejlesztetted a pókerarcot is arra az esetre, ha valaki arról szónokol: "Ez csak a fürdés gyakoriságával függ össze..." - Mégsem vagy előrébb.

Szóval, ez a cikk most neked szól, ha gyakran azért nem veszed le a blézeredet, mert nem akarsz kellemetlen helyzetbe kerülni. Nem drámai a dolog, csak sajnos te sírva röhögsz a 12 órás hatással reklámozott dezodorokon. Én a hosszú évek alatt az alábbi praktikákat fejlesztettem ki (a legáltalánosabbtól a legtutibb felé haladva):

Válts félévente!

Sajnos a szervezet a dezodor hatóanyagait is "meg tudja szokni" - akárcsak a samponoknál, ezért ilyenkor váltani kell. Nem tudom, miért, vagy hogyan, de ez egy tapasztalatokkal alátámasztott, makacs tény. Legalábbis az én esetemben.

Vásárolj 4-5 féle dezodort!

Mindennek a tetejébe ez sajnos ugyanúgy működik, mint a parfüm: ami a boltban vagy a kolléganődön tetszett, az a te testeden másként fog hatni. Ami "friss", az besavanyodhat, ami "virágillatú", az pedig fojtogatóan öblös-dohos lehet rajtad. Szóval, termékváltás idején vegyél le a polcról vakon 4-5 fajtát, amivel majd kísérletezhetsz! Az átmenet napjaira meg: blézer.

Cicamosdás

Ez nyáron könnyebben megoldható, hiszen pántos felsők esetén akár a munkahelyi wc mosdójánál is tudsz picit frissíteni magadon. De jobb, ha minél előbb elfogadod, hogy a te reggeli rutinodnak ez ugyanolyan kihagyhatatlan része, mint a fogmosás vagy a fésülködés. Hiába pukkadsz meg az irigységtől, hogy a legjobb barátnőd akkor is hintőpor- és rózsaillatú, ha egy nap kihagyja a zuhanyzást.

A bőrgyógyászok most forduljanak el!

Mivel nem maga az izzadság a büdi, hanem a benne elszaporodó bacik, ezért ha már beindult a folyamat, fújogathatod magad a végtelenségig - max elfedni tudod a szagot egy rövid időre. És ha egy cicamosdást sem tudsz abszolválni, de gyorssegélyre van szükséged, akkor egy kis kézfertőtlenítőt a hónod alá kenve egy nagy adag bacitól szabadulhatsz meg.

Tipp: Haladók vásárolhatnak a patikában kis kiszerelésű fertőtlenítő oldatot, alkoholt vagy krémet. Bedobod a táskádba, és akkor nem kell kézfertőtlenítővel vacakolnod.

A non plus ultra

A legtöbb dezodor hintőport tartalmaz, ami felszívja a nedvességet - annak érdekében, hogy ne hatalmas foltok díszítsék a hosszú ujjú, világos ruháidat. Ám ezek a kis szemcsék jól bele tudnak ragadni a pórusaidba - a büdi bacikkal együtt. És ezt bizony nem távolítja el a tusfürdő, vagyis a zuhanyzóból kilépve sem szűnik meg teljesen az izzadságszag. Ilyenkor két dolgot tehetsz:

Vagy kiáztatod magadból a beragadt szemcséket egy kiadós, forró fürdő során. (Nyáron a medence is játszik, de a legtöbb embernek nincs otthon privát wellness részlege.)

egy kiadós, forró fürdő során. (Nyáron a medence is játszik, de a legtöbb embernek nincs otthon privát wellness részlege.) Vaaagy bekened Solutio antisudoricával - ez egy gyógyszertári izzadáscsökkentő lötty. Hagyod hatni legalább fél percig, majd kemény szappannal (nem folyékony!!!) lemosod. Meg fogsz lepődni, hogy milyen "darabkák" oldódnak ki abból a bőrfelületből, amit előtte már háromszor átmostál... (A gyógyszertári szer általános használata izzadás ellen: este fürdés után tegyél belőle egy bevizezett vattára és ennek segítségével vidd fel a hónod alá. Lemosni nem kell, a mennyiség és a vízzel való hígitás mértéke egyénfüggő, de legyél óvatos! Túl nagy mennyiség vagy koncentráció nagyon kiszáríthatja a bőrödet.)

Figyelmeztetés: Fogalmam sincs, hogy dermatológiailag ez milyen eljárás, a gyakorlat során tapasztaltam ki. Nekem bevált, és még nem jelentkezett semmilyen mellékhatás.

De mivel mindenki máshogy működik, magadnak kell kikísérletezned, hogy mi az, ami beválik a sok tipp és tanács közül. Addig is: kitartás! A blézer is csini...

