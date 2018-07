Aki követi mostanában az Instagramot, annak biztos feltűnt, hogy 2018 már nem az aerobic korszaka. Már nem emelgetjük a testrészeinket bömbölő zenére - miközben az edző (tipikus edzős hangon) azt üvölti, hogy "egy-két dupla, három-négy dupla".

Nem. Ez már inkább a jóga és a jógastúdiók időszaka: ahol halk zene szól, ahová a vendégek mezítláb surrannak be, hogy leteríthessék a jógamatracukat. De kezdjük a történetem elején. Mert sokáig nagyon nem voltam az a tipikus "jógás lány", viszont éreztem, hogy foglalkoznom kellene a testemmel: a lapockáim mellett csomók sajogtak, reggelente pedig merevebben mozogtam, mint a kaliforniai robotkutyák. A konditeremben lehúzott évek után birizgálta a képzeletemet, hogy végre itt egy sport, ahol nem a "legkeményebb popó", hanem a testi-lelki jólét a cél.

Ennek ellenére sokáig elkerültem a jógatermeket. Tudtam, ha minden alapozás nélkül befordulok egy órára, ugyanazzal a lendülettel fogok kifordulni onnan. Mert kötöttek az ízületeim, merev a hátam és a derekam, de a lábaimmal sem jobb a helyzet. Ezért februárban - hirtelen ötletből - mégis bejelentkeztem egy oktatóhoz, magánórákra.

Ő javítgatta a mozdulataimat, én meg faggattam a dolog filozófiájáról, illetve saját testi állapotomról - és bepótoltam a 14 éve kimaradt biológia órákat. Meg még többet is. Megértettem, hogyan teremt a jóga a testi-lelki összhangot - és mielőtt bárki elkattintana, hogy itt egy újabb ezoterikus mese: nem osztogatnak semmilyen szert, amitől üdvözült mosollyal járkálok fel és alá. A magyarázat éppen a természettudományok kedvelőit teszi majd boldoggá.

Mi a fene az az ászana?

A jóga titka az ismételten kitartott, meghatározott testhelyzetekben - vagyis ászanákban van. Ezek a pózok jó hatással vannak az emberi idegrendszerre, az ízületekre és a belső szervekre. Lehetsz férfi, nő, öreg, beteg vagy túlsúlyos, ha a gyakorlatokat (a saját erőnléted határait nem átlépve) pontosan csinálod, a szervezeted meghálálja: ellazultan, rugalmasabban és tisztább fejjel fogsz működni.

A legfontosabb: a jóga nem verseny!

Bármi is történik veled az óra alatt, az csakis rólad szól. Na ez volt az a tudás, ami végre nekem is megadta a bátorságot, hogy elmenjek egy csoportos órára. Pedig pont olyan béna voltam, ahogy azt korábban is tudtam, de úgy döntöttem, kizárom a világot, kikapcsolom a telefonom, és csak magamra fókuszálok: a légzésemre, a mozdulataimra és a rendszeres nyújtásra figyeltem.

Árnyakat láttam magam körül, fogalmam sem volt, ki mit csinál: egy burokban voltam, a jógatanár hangjával és magammal. Akkor jöttem rá, hogy az idő haladásával bizony mindannyian elkopunk, az viszont nagy okossága a természetnek, hogy a test minden korban fejleszthető. Harminc körül még mindig gyors a változás: érzem, ahogy jógáról jógára rugalmasabb vagyok.

Ennek egyik áldása, hogy otthonosabban érzem magam a saját testemben. A harmadik óra után már egyenesen belibbentem az öltözőbe. A negyedik alkalommal viszont megint úgy égtek a combjaim, mintha egy középkori kínzóeszközbe zártak volna. Pedig csak tizedszerre nyomtam fel magam 'lefelé néző kutya' pózba - ebből is látszik, hogy mindig van hova továbbfejlődni.

Közben próbáltam elképzelni, hogy mindez edzi a tüdőt, ami jótékonyan hat a vérkeringésre. Más ászanák viszont a belső szerveket masszírozzák, ez pedig az emésztésnek kedvez. Minden óra végén megállapítom, hogy elmúlt a hátfájásom. Arról nem is beszélve, hogy a lecsendesedett idegrendszeremnek köszönhetően nagyon jókat alszom.

Jógázni otthon is lehet, de szerintem bátorítóbb és egészségesebb, ha egy felkészült tanár mellett, egy stúdióban teszed, vagy a parkban, netán a Szabadság-hídon. Hiszen ma már változatos helyeken is tartanak csoportos jógaórákat, akár egy frissítő reggelivel egybekötve. De bárhol, bármennyi ember között jógázol, a lényeg változatlan: csak te és a te tested számít. Frissülj fel, nyugodj meg, űzd ki a csomókat a hátadból, és érezd nagyon jól magad!

Nyitókép: Shutterstock