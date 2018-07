Lassan, nagyon lassan leesik nekem, hogy ahová csak megyek, én mindenhol jól érzem magam, és minden nagyon tetszik. Hogy mi az oka?

Amikor olvasom a beszámolóimat, rájövök, hogy kívülről pont olyan vagyok, mint a "jajj ez már megint lelkes" negyvenes. Aki qrvára unatkozhat, meg sivár lehet az élete, ha mindennek örül. Pedig nem így van. Csak igyekszem jól érezni magam, főleg akkor, ha oda utazom, ahová vágytam.

Jó, a következő kérdés: ki a fene vágyik Koszovóba?! Hát én, ha végigolvasod a cikket, akkor már te is, kedves olvasó!

Amikor tavaly Albániában voltam, a sok szuper hely és látnivaló mellett leginkább az emberek tetszettek. Az a segítőkészség, amivel találkoztam, lenyűgözött. Pedig először tartottam tőlük, hiszen az albán szervmaffiáról már mindenki hallott. Egyedül utaztam, nő vagyok - ki tudja...

Szerencsére egyetlen rossz szándékú emberrel sem találkoztam. Utat mutattak, eligazítottak, és imádnak beszélgetni. Az sem zavarja őket, hogy nincs közös nyelv. Ja, és nagyon szeretik a magyarokat. Szkander Bég legnagyobb szövetségese a törökök ellen Hunyadi János volt, ezt mindenki tudja, és persze el is akarja mondani.

Ez már elég is volt ahhoz, hogy kíváncsi legyek, hogy a koszovói albánok milyenek. Koszovó Európa legfiatalabb állama, 2008 óta létezik. Nem minden európai állam ismeri el, például Szerbia nem, de Magyarország igen. Éppen ezért a jelképük a NEWBORN (újszülött) felirat fővárosuk, Pristina közepén. A betűk direkt vannak összefirkálva, aki arra jár, felírja rá a nevét, vagy valami szépet és jót Koszovóról.

Van Bill Clinton sugárút és szobor, mecset és Teréz anya templom, müezzin hangja és templomi harangszó. Amikor egyszerre hallani a kettőt, az igazán libabőrös élmény. Hogy igen, így is lehet!

Szuperek a péksüteményeik!

Vannak olyanok, amelyek pont ugyanúgy néznek ki, mint itthon az úgynevezett albán pékségekben. Meg olyanok, amik nem, például a burek. Mindenféle dologgal vannak töltve, sajt, hús, spenót, hosszúra nyújtva, lapon sütve - és előttem, a vásárló előtt darabolják fel. Hát igen, a szénhidrátcsökkentett diétát Koszovóban hanyagolni kell! És ne feledkezzek meg a húsokról sem: pleskavica, csevap, salátával.

Füst és üzlet

Vendégszeretőek, a szakadó esőben az elázás elől menekülő külföldit etetik, itatják, beszéltetik. Ja, és cigiztetik. Mindenki, mindenhol rágyújt. A mindenkit úgy értem, hogy egészen fiatalok is cigiznek az utcán, de étteremben, fagyizóban is - és még meg is kínálnak. Néha én is rágyújtok, de attól már el vagyok szokva, hogy a reggelim mellé füstöt is kapok. Nem baj, ugye, szépre száll a füst!

Az üzlet pedig a vérükben van. Bárhol, bármiből lehet az.

Például, ha valaki kitalálja, hogy a főtéren esőben, vasrúdon kell magadat lógva megtartani, legalább 2 perc 10 másodpercig. Sorban állnak a fiúk, férfiak, két euró a nevezés. A fődíj ötven euró. Belevágnak sokan, bár a terep nehéz. A vascsövön alig van fogás, annyira vastag, plusz esik az eső, ezért csúszik is. És nem, nem a nőket akarják lenyűgözni (hiszen rajtam kívül egy sem nézi), hanem egymást.

A világ 3. legrondább épülete!

Pristinában van a világ legrondább épülete. Na jó, csak a harmadik legrondább. Erről papírja is van! Az egyetemi könyvtár épülete, nagyon futurisztikus még most is a látványa, hát még akkor, amikor épült 1984-ben. Közelről nézve inkább az jutott eszembe, hogy ezt az épületet nem lehet takarítani - kívülről - és persze kiderült, hogy igazam van.

Csicsa minden mennyiségben!

Életem legtúldíszítettebb, legcsillogóbb kirakatait itt láttam. Egyszerűen lenyűgöző. Azok a ruhák a legszebbek, amihez aranyszínű fonalból horgolják a mellényt. Azt nem tudom, hogy hová veszik ezeket fel, mert az utcán nem ilyenekben járnak, de egymást érték a boltok.

Lesz következő alkalom, hogy visszatérek, mert nem volt elég, amit turistaként láttam az életükből. Többet szeretnék. Mert Koszovó jó hely!

