Így készülj fel "szakszerűen" egy nyaralásra!

Minden nyáron eszembe jutnak gyerekkorom családi nyaralásai. Az a semmivel össze nem téveszthető érzés. Az őrült várakozás, a hajnali ébredés, a suttogás a lépcsőházban, egy rigó előadása a parkolóban a platánfán, miközben apám bőröndöket gyömöszöl a csomagtartóba.

Anyám szalvétába csomagolt rántott húsos szendvicsei az útra és a gondtalanság felhőtlen érzése. Gyerek fejjel soha nem gondoltam bele, hogy mi minden bújik meg egy-egy emlékezetes családi vakáció hátterében. Csak élveztem minden percét. Nem sokat törődtem a szüleim zsörtölődésével vagy aggodalmaival. Nem érdekeltek az apró részletek, sodródtam az élménnyel, és hagytam, hogy körülvegyen a gondoskodás.

Most, hogy családom van, egy kicsit átértékelődött bennem a nyaralás fogalma. Nem olyan nagy cucc, igaz? Ugyan, mi kell hozzá?

Első lépés: a kifárasztás

Nem kell mást tennünk, mint kiválasztani a megfelelő ár-érték arányú helyszínt. Nagyszerű lehet heteken keresztül vitatkozni azon, hogy kinek mi a megfelelő. Ebben az a jó, hogy ha kellően kifárasztjuk egymást a balhézásban, akkor a végén szinte bármi jöhet. Néhány "nekem tökmindegy" vagy "akkor dönts te" után vissza is kanyarodhatunk a legelső ötlethez.

Második lépés: a képességfelmérés

Itt és most kiderülhet, hogy ki mire képes. Nekem például - mint kiderült - az autópálya matricák és kompjegyek beszerzéséhez egyáltalán nincs tehetségem. De remekül tudok szállást foglalni és utasbiztosítást intézni. Útvonal tervezésről hallani sem akarok, de szívesen elmerülök a helyi kulturális látnivalók tengerében - amiknek a háromnegyedéhez egyetlen családtagom sem akar majd eljönni velem.

Harmadik lépés: az aggodalom

Itt derül ki, hogy kinek járt le éppen az útlevele/személyi igazolványa. Egyben arra is fény derül, hogy a fél országnak is pont most járt le, mert képtelenség a hivatalba időpontot szerezni. Lássuk be, kell az izgalom!

Negyedik lépés: a lista

Ciki a lista, de hasznos! Itt kerülnek képbe a kinőtt fürdőruhák, az eltűnt búvármaszkok, úszógumik és egyéb dolgok, amik csak akkor nincsenek meg, ha keressük őket. Pedig esküszöm, hogy karácsony előtt láttam valahol, amikor a kültéri izzókat kerestem!

Ötödik lépés: a fullpara

"Biztos, hogy itthon felejtünk valamit!"

"Miért nem pakol senki rajtam kívül?"

"Mosd el azt a tányért, itt fog büdösödni egy hétig!"

"Most ilyen szendvics lesz, majd megszereted!"

"Amit eddig nem raktál el, az nem is fontos!"

"Mondtam, hogy külön pakold, ami az útra kell!"

"Kihúztad a vasalót?"

"Ez kurvaélet, hogy nem fér be!"

És végül hatodik lépés: az indulás

Elindul a csimbum cirkusz, rogyásig megpakolva a csomagtartó. A gyerekek között megy a vita, hogy ki hol üljön - mintha nem lenne tökmindegy, hogy a bal vagy a jobb oldalon helyezkednek el a hátsó ülésen. Ezután mindenki elcsendesedik, kifelé bámul az ablakon, és csendben elmereng magában. Egészen az első megtett 10 kilométerig, amikor elhangzik először a bűvös kérdés: "Mikor érünk oda?!" És innentől sínen vagyunk! Hurrá, nyaralunk!

Nyitókép: Shutterstock