Rengeteg jót hallottam Amszterdamról, ezért nagyon vártam már, hogy felfedezhessem ezt a folyton nyüzsgő várost. Idén tavasszal pedig végre eljött az én időm! És be kell valljam, nem csalódtam. Azonnal belopta magát a szívembe. El is mondom, hogy miért.

Séta a csatornákban

Amszterdam az a város, ahol már sétálgatni is egy élmény. Mi is rengeteg időt töltöttünk a csatornák között bóklászva. Hihetetlenül hangulatosak a kis utcák - zenészekkel, rengeteg kávézóval és bolttal. Nem beszélve a temérdek biciklistáról. Én nem gondoltam volna, hogy ennyi féle bicaj létezik. Volt ott rózsás kosaras, terepmintás, összecsukható... És akkor a csengőkről és a bukósisakokról nem is beszéltem.

Múzeumok, múzeumok, múzeumok... <3

Még sosem találkoztam ennyiféle múzeummal, mint Amszterdamban. Itt mindenki megtalálhatja a számára érdekes látnivalót. Habár az összeset szerettem volna megnézni, idő hiányában csak a Van Gogh, a Banksy és a Gyémánt Múzeumba mentünk be. Az én kedvencem a Van Gogh volt. Hatalmas és modern épületében rengeteg híres festmény megtalálható. És ebben a múzeumban láttam életemben először szelfi falat. Hiába, haladni kell a korral.

A kávézók fővárosa

Amikor említettem a barátaimnak, hogy Amszterdamba utazunk, mindenkinek az volt az első mondata, hogy mindenképp üljünk be egy kávézóba. És nem, nem a füvezés miatt. Nem igazán értettem, miért különlegesek annyira ezek a helyek. Egészen addig, amíg be nem ültem a Bulldog Palace-ba, Amszterdam egyik leghíresebb és legrégibb kávézójába. Itt senki sem sietett, nem nyomogatták az emberek a telefonjukat. Egymással beszélgettek, szuper zene szólt, és a falon a nyolcvanas-kilencvenes évek sztárjai voltak. Olyan érzésem volt, mintha visszamentem volna az időben. Egy nyugodtabb, békésebb világba.

A bigyógyűjtők mekkája

Egyszer már írtam arról, hogy megrögzött kacatgyűjtő vagyok. Én is, meg a férjem is. És mi ketten beszabadultunk Amszterdamba, ami a bigyógyűjtők mekkája. Valaki igazán figyelmeztethetett volna... Lett nyuszis bicajcsengőm (biciklim még nincs, de ugye az nem akadály), fa tulipánom (irdatlan mennyiségben) és mini fapapucsom. A férjemnél azon a ponton szakadt el az a bizonyos cérna, amikor egy olyan locsolókannát akartam megvenni, amin egy rózsaszín malacka volt, szárnyakkal. Na, ez már neki is sok volt. A malac maradt. Azóta is fáj érte a szívem.

Keukenhof

Európa virágoskertjében már jártunk egyszer, de idén sem hagyhattuk ki ezt a parkot. Mivel minden évben újraültetik, mindig más és más. Idén a szerelem volt a téma, így mindenhol szívecskék és rózsák voltak. Az egyik pavilonban még egy komplett esküvő is be volt rendezve - hintóval, vacsorával, romantikus pompával. Sajnos a hosszú tél miatt sok virág még nem nyílt ki a parkban, de így is nagy élmény volt. Nem beszélve a mindent elsöprő jácint illatról.

Már bánom, hogy csak 4 napot voltunk a városban. Biztos vagyok benne, hogy még visszajövünk ide!

Tippek:

A Van Gogh Múzeumba főleg online lehet jegyet venni, így előre vásárold meg a belépőt! Mert ugyan félretesznek néhányat minden napra, de azok nagyon hamar elfogynak.

Keukenhofba, ha lehet, hétköznap és korán menj! Már délelőtt tízkor hatalmas a tömeg az odavezető busz megállójában.

Nyitókép: Shutterstock