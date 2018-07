Itt a vakáció. Bár minden gyerek ezt az időszakot várja, az első napok mámoros öröme után hamar céltalan lézengésbe torkollhat a szünet. Végül elhangzik a felkiáltás, ami minden szülő rémálma: "Anya, unatkozom!" Mit tehetünk, hogy ez ne következzen be?

A telefon és a tévé nagy csábítás, mégsem ajánlom, hogy ezzel próbáljuk lefoglalni az unatkozó gyereket. Az év nagy részét mozgáshiányosan, padokba szorítva tölti, még akkor is, ha iskola után rendszeresen hordjuk valamilyen sportfoglalkozásra. Ezért a nyári hónapokban sokat kell levegőn lennie és mozognia - arról már nem is beszélve, hogy valódi élményeket is így gyűjthet...

Jó szolgálatot tesznek a napközis táborok, még akkor is, ha valakinek van annyi szabadsága, hogy a szünidő egy részét otthon töltse. Előnyük, hogy már hatéves kortól fogadják a gyerekeket, és tartalmas programokat biztosítanak, ugyanakkor nem kell ott aludnia a csemetének.

A fiam például a sporttábort imádja, ahol a különféle sportágak kipróbálása mellett túrára, számháborúra és lézerharcra is sort kerítenek. A másik kedvenc a madármegfigyelő tábor. Itt szintén adott a jó levegő és a mozgás, ráadásul bevonják a gyerekeket a nemzeti park szakembereinek munkájába.

Nincs olyan gyerek, aki ne találna a saját érdeklődésének megfelelő helyet: van indiános, biciklis, evezős, focis vagy kincskereső tábor, és még sorolhatnám... Az árak témakörtől függően különbözőek, de ha év közben félreteszünk rá egy kis pénzt, a legtöbbjük megfizethető. A gyerek pedig új helyeket ismer meg, új barátokat szerez, miközben elmélyíti a tudását azon a területen, ami érdekli.

Az egész szünetet persze nem tudjuk (és legtöbben nem is akarnánk) táborozással lefedni. Ezért, ha harmonikusan szeretnénk eltölteni a közös időt, érdemes kialakítanunk egy nyári napirendet. Egy olyan ütemezést, amibe minden belefér: a felnőtt és a gyerek kötelességei, a játék, a mozgás, a közös és önálló tevékenységek.

A legfontosabb azonban, hogy naponta legalább két-három óra szabadtéri játékkal teljen! A biciklizéshez, rollerezéshez, görkorizáshoz elég egy árnyékos park, ahol a csemete garantáltan kimozogja magát. Így a nap további részében jó eséllyel nyugodtabb elfoglaltságokat keres.

Emellett érdemes rendszeresen programokat szervezni más gyerekekkel. Mi például néhány anyukával kitaláltuk, hogy heti egyszer közös "sportnapot" tartunk. Minden alkalommal új mozgásforma a cél: hegymászás, fallabda, tenisz, paintball, kalandpályák meghódítása... Felnőtt és gyerek egyaránt élvezi, ráadásul kiderül, kihez melyik mozgás áll a legközelebb.

Bármit is találunk ki, a lényeg, hogy egészségesen - mozgásban, levegőben, élményekben gazdagon - teljen a nyár. Így szeptemberben feltöltődve térhet vissza mindenki a hétköznapokba.

SHE.HU Kibeszélő! Neked mi a véleményed erről a cikkről? Egyetértesz vele, vagy teljesen máshogy látod? Katt Neked mi a véleményed erről a cikkről? Egyetértesz vele, vagy teljesen máshogy látod? Katt IDE, és mondd el nekünk!

Nyitókép: Shutterstock