Éppen itt a SHE.HU-n írtam meg, hogy nem vagyok egy "csillampóni menyasszonyi ruhában" típusú csaj, aki már évek óta duzzasztja "Esküvőnk <3 <3 <3" mappáját a Pinteresten.

Ennek ellenére - vagy pont ezért -, mikor mégis lagzira került a sor, én kis Buddhaként fogtam hozzá a szervezésnek. És a nyugalmam akkor sem szállt el, amikor az élet meg a szolgáltatók különböző kihívások elé állítottak. Bármilyen "katasztrófa" is következett be, szentül hittem, hogy úgyis megoldódik. És így is lett.

Szóval kedves paramenyasszonyok, íme, 3+1 bizonyíték, hogy tök fölösleges kiborulni az esküvőszervezésen:

1. Utolsó pillanatos helyszíncsere

Lefoglaltuk a világ legmenőbb helyszínét egy régi jégtörő hajón, a Duna legszebb részén. Az utolsó pillanatban - pontosan egy hónappal a nász időpontja előtt - egy másik, nagyobb vízi rendezvény miatt a szolgáltató elállt a szerződéstől. Az amerikai esküvős komédiákban itt kezdődne a menyasszony összeomlása. Az ismerősök sok erőt kívántak nekem (de miért csak nekem?!), de bennem nem volt ijedtség.

Éreztem: a tökéletes helyszín minket vár, és meg fog találni. Nemsokára jött is a hívás: a hely üzemeltetője is csodálkozott, de éppen a mi hétvégénk volt szabad az egész éves pörgésben. Megnéztük, beleszerettünk - a többi már történelem.

Tanulság: A menyasszonyos pánikot hagyd a filmeknek, előbb-utóbb még a leglehetetlenebb dolog is megoldódik, ha teszel érte!

2. A minden eldöntő zene

A családom imád mulatni: ilyenkor jöhet nóta, tánc és asszonypörgetés! Sokáig kerestem azt a zenészt, akire jó szívvel rábízhatom a hangulatot. Hát, tapasztalatom szerint jó muzsikussal leszerződni kihívás - sőt, már az is eredmény, ha válaszol az üzenetedre.

Már ott tartottam, hogy a Jászain pötyögő gitáros kisfiú számát kérem el, amikor egyik este, egy kocsmában mellém lépett egy cigányprímás. Olyan érzéssel játszott, hogy a könnyeimnek kapaszkodniuk kellett. Megkérdeztem. Ráért. És még két másik kollégájával megcsinálták az igazi lakodalmas bulit.

Tanulság: Járj nyitott szemmel (füllel), hogy a neked igazán fontos problémákra megtaláld a legjobb megoldást!

3. Az időjárás

Június közepén házasodtunk. Egy kertben. Hatalmas fák és égősorok alatt. Szép ötlet volt, egy hibával: nélkülözött bármiféle megoldást esőre. Mert ez valahogy nem izgatott, bár egy idő után feltűnt, hogy az előrejelzések mit jósolnak. Aztán a megelőző napokban tényleg zuhogott. Aztán láss csodát: 22-24 fokos, száraz, napos időt adott az ég, amiben senki sem fázott, és senkiről nem szakadt a víz.

Tanulság: Soha, SOHA ne pánikoltass egy menyasszonyt!

+1 Extra meglepi vendég

Majdnem két év várakozás után az esküvő előtt kopogtatott be a kisbabánk. A ceremónián nyolc hetes magzatként ő is jelen volt, ezzel is megerősítve a házasságunkat.

Tanulság: Néha csőstül jön a szerencse!

Nyugalmas esküvőszervezést kívánok minden leendő feleségnek! Higgyétek el, semmi sem ronthatja el annyira a nagy napot, mintha a főszereplők (ti) kikészítitek magatokat idegeskedéssel!

