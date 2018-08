A megtört szívek városa: Varsó

Egy szakítás után vagy, vagy egy rossz magánéleti vonalat kaptál el? Úgy érzed, te vagy a legnyomorultabb az egész világon? Akkor Varsó a te városod!

De akkor is érdemes a lengyel főváros felé venned az irányt, ha elvesztetted a bizalmat az emberekben, az újdonságokban, a jóságban. Vagy ha épp fáradt vagy és fásult a hétköznapoktól, a munkától, a főnöködtől, a kollégáidtól. Vagy egyszerűen csak ki akarod kapcsolni az agyad? Akkor a heartbreak hotel után ajánlom a megtört lelkek helyrehozós városát, Varsót!

Tudom, tudom, rossz duma, amikor azzal vigasztal valaki, hogy másnak még rosszabb, nehezebb. Ezért én inkább megfordítottam ezt a közhelyet: az ad erőt, hogy még abból a nagyon nagy szarból is fel lehet állni! És ez a város maga a kitartás, az újrakezdés, az új élet szimbóluma.

Nem szép, hanem erős!

Az európai fővárosok közül Varsó nem a szépségével, a régiségével vagy a méreteivel tűnik ki, hanem az elpusztíthatatlanságával. A város főnixmadárhoz hasonlatos, mely ismételten feltámad hamvaiból. Többször borzalmasan lerombolták. Először a svéd és porosz háborúban az ezerhatszázas évek közepén. Azonban mindez eltörpül a II. világháború szenvedéseihez képest:

Volt gettólázadás, amikor a legesélytelenebbek és legfegyvertelenebbek egy hónapon át kitartottak. Majd két évre rá kitört a varsói felkelés. Ekkor az volt a terv, hogy a szovjetekkel együtt a lengyelek kiűzik a megszálló német hadsereget. Ekkor hatvanhárom napig tartotta magát a város. Ám a szovjet csapatok nem igazán vettek részt a harcokban, mert attól tartottak, hogy a lengyelek majd velük is harcba kezdenek, ha győznek. Himmler pedig bosszúból kiadta a parancsot, hogy a várost le kell rombolni. Sikerült is.

A város 85%-át a földdel tették egyenlővé. A történelmi Óvárost pedig teljesen megsemmisítették - a Királyi Palotával együtt.

A harcokban, a lázadásban és a felkelésben több százezer embert öltek meg. Aztán a lengyel hadsereg túlélőit a szovjetek begyűjtötték, és Szibériába vitték, vagy kivégezték őket. Innen felállni szinte lehetetlen. Ezek ellenére a várost újjáépítették, bár a barokk jelleg elveszett. De legalább az Óvárosban mindent úgy építettek újjá, ahogyan kinézett. Sőt, 1980-ban a Világörökség része lett.

A szovjetetek ajándéka...

És itt van a Lomonoszov Egyetem mása is. Az épületet a szovjet néptől kapták a lengyelek, mint a barátság és szövetség bizonyítékát. Ma a Kultúra Palotájának hívják, és tény, ami tény: lenyűgöző a látvány, alulról és fölülről is. Ékes bizonyítéka a varsóiak nagyvonalúságára, hogy a rossz emlékek ellenére is szeretik ezt az épületet.

Sőt, a város egyik jelképe lett - posztereken, bögréken, zoknikon is megtalálható a fotója. Pedig amikor ránézek, eszembe jut a Lomonoszov Egyetem meg az Empire State Building, de Varsó tutira nem. Vagy csak harmadikra. De őket ez nem zavarja.

Underground színterápia

Hát soha nem gondoltam, hogy Varsóban a föld alatt, színekkel gyógyulok. A metróhálózat új és színes. Minden megálló más színű, és merészen variálnak az árnyalatokkal, ellentétekkel, a harmóniával, a fényekkel.

Háborgó lelkemnek és összetört szívemnek igencsak jólesett, hogy a belvárosi megállókat csodáltam. Olyan voltam, mint egy vadász, csak itt a színekre vadásztam kamerával. Egy egész délutánt töltöttem a föld alatt mosolyogva, lelkesen.

És a womanpower!

A leghíresebb varsói nő nem más, mint Marie Sklodowska-Curie - akiről általában nem is tudják, hogy varsói születésű. A szülőháza az Óvárosban múzeum. Megbabonázva lépkedtem abban az épületben, ahol a világ egyetlen dupla Nobel-díjasa élt. De van még pár érdem, amit méltatlan lenne nem megemlíteni, ha szó esik róla:

Ő volt az első nő, aki bekerült a Sorbonne professzorai közé.

Ő volt az első nő, aki halála után a Pantheonba került saját jogán.

Sőt, még egy Nobel-díjas nőt adott a világnak: lányát, Irene Joliot-Curie-t.

A múzeumban az a fotó volt a kedvencem, ahol Marie fiatalon sétál Albert Einsteinnel, majd idősebb korában is, aztán Einstein a lányával, Irene-nel is sétál. A generációkon átívelő zsenialitás csodálata visszaadja a kicsit megtört hitemet az életem értelmében.

Chopin

Vele személyesen is lehet találkozni. Letölt a kíváncsi turista egy applikációt, és Chopin mindenhová elkíséri. Vasárnap délutánonként pedig a Łazienki parkban ingyenes egyórás koncert várja a megtört szívű érdeklődött. Itt, ha egyedül is vagy, a művész vállára hajtott fejjel hallgathatod a zongorajátékát, és a szíved gyógyul.

Három nap terápiás városnézés után megragasztott szívvel tértem vissza a saját életembe.

SHE.HU Kibeszélő! Neked mi a véleményed erről a cikkről? Egyetértesz vele, vagy teljesen máshogy látod? Katt Neked mi a véleményed erről a cikkről? Egyetértesz vele, vagy teljesen máshogy látod? Katt IDE, és mondd el nekünk!

Nyitókép: Shutterstock