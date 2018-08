Örök szerelmet ígérő látványosságok a nagyvilágból.

Néha poénból, olykor pedig végső megoldásként nyúlunk a varázslatokhoz, babonákhoz a vágyott cél elérése érdekében.

Nem igazán vagyok babonás, de természetesen két euróm is ott hever a Trevi-kútban a többi turistáé mellett. És ha már a Canal d'Amour környékén jártunk, muszáj volt átúszni is. Van néhány szerelmet ígérő helyszín, amit nem érdemes kihagyni, már csak a hecc kedvéért sem.

Görögország

Ha Görögország felé veszitek az irányt, a Korfu szigetén lévő Canal d'Amour-t kell átúsznotok. Többféle babona övezi a helyet, de egy biztos: akik átúszták a csatornát, a legenda szerint életük végéig együtt maradnak. (Arra már nem tér ki a leírás, hogy örökre szerelmesek lesznek-e egymásba, de azért bízom benne, hogy a holtomiglan-holtodiglan ezzel jár.) A víz az északi szél miatt itt egyáltalán nem kristálytiszta, az arcotokba csapódó és a sziklafalról visszaverődő erős hullámzás miatt mindenképpen közös adrenalinlöketre számítsatok! Nehéz terep, de a közös élmények valóban képesek összetartani a párokat.

A szinglik sincsenek kirekesztve a hely áldásaiból: ha akkor csobbansz a vízbe, amikor árnyék vetül rá, örökké szerencsés leszel a szerelemben. Egy másik verzió szerint az egyedülállók még azon a nyaraláson meglelik életük párját - de azért ne hagyd, hogy az első görög amorózó elcsavarja a fejedet!

Olaszország

A történet szerint egy fiatal lány vezette a szomjazó, meggyötört katonákat a római Trevi-kút friss vizéhez, így ha belekortyolsz, már az is szerencsét hoz. Jelenleg visszaforgatják a vizet - így az is felfogható szerencsének, ha nem lesz tőle hasmenésed. A lépcsőknél lévő csapokból viszont iható, tiszta víz folyik. Az ókori katonák kezdték az érmék dobálását is, így köszönve meg a frissítő ivóvizet, valamint ezzel kérték az isteneket, hogy segítsenek nekik épségben hazatérni hosszú utazásukból. A helyiektől is többféle instrukciót kapunk, hogy mennyi érmét, meg hogyan kell beledobni ahhoz, hogy boldogok és szerelmesek legyünk: ha jobb kézzel dobod át a bal vállad felett, az még csak annyit jelent, hogy visszatérsz még ide, viszont a második érme az új szerelmet, a harmadik a jövőbeni házasságot biztosítja.

A bedobott pénzed is jó helyre kerül: az érméket begyűjtő alapítványon keresztül a szegények jutnak belőle élelmiszerhez.

Ha már úgyis Olaszországban vagy, Veronában Júlia bronzszobrának jobb cicijét is megsimogathatod, hogy biztosan szerencsés legyél a szerelemben - ha már szegény Júlia nem volt az. Az üzenetek ragasztgatását, mint sok másik régi, jó szokást már betiltották, szóval ezt nem javaslom - állítólag hatszáz eurós büntire számíthatsz, ha rajtakapnak.

Franciaország

Párizsban Victor Noir sírját kell meglátogatnod a Père Lachaise temetőben, ha szerelemre és bő gyermekáldásra vágysz. A politikai újságíró fiatalember nagy nőcsábász hírében állt, és állítólag az esküvője előtti napon, egy pisztolypárbaj során lelte halálát. Pierre Napoléon Bonaparte lövésétől azonnal holtan esett össze. Ezt a pillanatot örökíti meg a fekvő bronzszobra, melynek ajkaira csókot kell lehelned, megsimogatnod dudorodó férfiasságát, és egy virágot helyezni a cilinderébe, hogy a hatás garantált legyen.

A város megpróbálta elkeríteni a sírhelyet a fényesre dörzsölt ágyékú szoborral, hogy megelőzzék a további szemérmetlen érintéseket, ám egy héttel később a Szabadság, Egyenlőség, Nőiesség nevű csoport lebontatta a kerítést, így továbbra is szabad a pálya.

Mexikó

A mexikói Guanajuató legkeskenyebb utcácskája az El Callejon del Beso, narancssárgára festett házakkal, a magasban szinte összeérő, virágos erkélyekkel, ahol az egymással szemben lakók szinte áthajolhatnak a szomszédba. A helyszínnek hasonlóan szomorú története van, mint amilyen Rómeó és Júliáé volt. Az ezüstbánya tulajdonos család lánya és a szegény bányászfiú szerelembe estek egymással, így a fiú a kis utcácskában bérelt egy szobát, mely a lány ablakára nézett. A lány apja rajtakapta őket, és az egyik titkos éjszakai találkozón kilökte a fiút az emeletről, aki a lépcsőre zuhanva lelte halálát.

A haragtól félőrült apa a lányának is nekiesett, és ő is kizuhant. A legenda szerint a szerelmesek szelleme kísért a kis sikátorban. Az utcácska harmadik lépcsőfokán váltott csók tizenöt évnyi szerelmet ígér - bármely másik lépcsőfok viszont hét évnyi szomorúságot, szóval, ha babonás vagy, akkor csak óvatosan a puszikkal - vagy legalábbis alaposan számold meg a lépcsőket!

