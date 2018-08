Mexikó: Nyaralás a drogkartellek országában?

Ültem a repülőn, és két légörvény között egyszer csak azon kezdtem el morfondírozni, hogy mi van, ha a károgóknak igazuk lesz... Mi van, ha kivételesen hallgatnom kellett volna az örökösen vinnyogó családtagokra és nem elmenni a drogkartellekről elhíresült Mexikóba?

Azt hiszem, most kétség nélkül mondhatom: életem egyik legjobb utazásától fosztottam volna meg magam. Ugyanis Mexikó, de főleg a Yucatán-félsziget és még azon belül is a Riviera Maja rész abszolút turista barát. Ez nagyrészt annak köszönhető, hogy a helyiek legfőbb bevételi forrását a turista adja. Vagyis fontos a számukra, hogy jól érezd magad - és ajánld a barátaidnak is. Marhára nem érdekük, hogy rossz hírét vidd az országnak. (Persze azt nem szabad elfelejteni, hogy Mexikó hatalmas. Így aztán, ami erre a térségre igaz, az korántsem biztos, hogy 2000 km-rel odébb is megállja a helyét.)

Nem csalódtam. Mexikó sokkal jobb, mint vártam!

Hogy miért?

Azért, mert tele van lélekkel. Egyáltalán nem érdekli az embereket, hogy ki vagy, mennyi pénzed van, vagy milyen divatos a ruhád. Nem ez a mérce. Az a mérce, hogy jól érzed-e magad. Nagyjából ez az egyetlen dolog, ami körül forog az életük: jól lenni.

Be kell vallanom, hogy nekem ez szimpatikus. És ők ezért a "jól lét"-ért cserébe tesznek pár olyan dolgot, amit jobb, ha te is az eszedbe vésel.

1. Nem stresszelnek, nem rohannak.

Mert az idő az egy olyan misztikus valami a számukra. Egy fogalom, amit (sok minden más mellett) nem különösebben vesznek komolyan. Ha valamire azt mondják, hogy "egy perc", akkor azt értsd úgy, hogy "egy mexikói percről van szó", ami könnyen lehet, hogy valójában egy félórás várakozásba torkollik.

2. Imádják a hasukat.

Ha valahol, akkor Mexikóban enni fogsz. Sokat, és ha ügyes vagy, akkor jót. Talán azt már mondani sem kell: ha autentikus ízekre vágysz, akkor nagy ívben kerüld a turistás helyeket. Tessék megfigyelni, hogy hol esznek a helyi arcok és oda beülni! Komótosan esznek, de feleannyira sem csípősen, mint ahogy az elhíresült róluk. Csilit adnak mindenhez, de nem belefőzik az ételbe, hanem melléteszik. Így ha nem bírod, nem vagy rákényszerítve, hogy percekig legyezgesd a nyelved. Egy gerezd lime meg szinte minden étel kiegészítő eleme. Szeretik kicsit megcsepegtetni vele a kaját, hogy teltebb ízeket kapjanak - és nem mellesleg a bogarakat is távol tartja.

3. Lételemük a tánc, a zene és a nevetés.

Lehetne ez egy mesterhármas is az örömteli élethez. Bár európai emberként azért kell néhány nap, amíg ez a fajta lazaság szépen, lassan bekúszik a bőröd alá. De ha megtörténik, akkor már neked is teljesen természetes lesz, hogy a helyi kisbusz csak akkor indul, ha megtelt. A köztes időben lehet énekelni. Ám az, hogy tele a busz, legkevésbé sem jelenti, hogy ne férne fel még egy (pár) ember. Ha két város között felszálló utas akad, akkor akárhogy is, de szorítanak neki helyet. Még akkor is, ha te azt gondolod, hogy már egy tűt sem lehetne leejteni.

Ugyanakkor van néhány dolog, amire fontos odafigyelni:

Közbiztonság

Bár rengeteg az utcán cirkáló rendőr - és személy szerint én semmi negatívat nem tapasztaltam -, de azért nem árt az óvatosság. Éjjel, ha csak tehettem, nem utaztam és nem mászkáltam sehol, a főutcát kivéve.

Pénz

Mexikó a készpénz országa. Ugyanakkor nem tanácsos túl sok készpénzt magadnál tartani. Főleg, ha hotelban szállsz meg, és az ott kapott karszalagot viseled. Ugyanis ezzel egyértelműen jelzed a zsebtolvajoknak, hogy te olyan hoteles fehér ember vagy.

Közlekedés

Turistaként kézenfekvő megoldás a taxi, de ha kicsit bevállalós vagy, akkor buszozhatsz is. Fontos, hogy mind a taxinál, mind a busznál előre állapodjatok meg a viteldíj összegében. Ezzel jelzed, hogy bár fehér a bőröd, de tisztában vagy a tarifával. A menetrendet felejtsd el! A busz akkor indul, ha megtelt, és akkor áll meg, ha valaki le vagy fel akar szállni.

Borravaló

Igen, a borravaló elvárás. De nem kell nagy összegekre gondolni. 5-10 pesónak (70-140ft) már nagyon tudnak örülni. Főleg azért, mert sok helyen csak a borravaló a fizetésük.

Összegezve: ha Mexikóba vágysz, akkor ne hagyd magad eltántorítani tőle! ;-)

