Még hogy síparadicsomban nyaralni? Naná!

Éppen egy vízparti kikapcsolódást fontolgattunk, hogy elmeneküljünk a hőség elől, amikor kaptunk ajándékba egy hosszú hétvégét az Osztrák Alpok egyik síparadicsomába.

Bevallom, eleinte mindketten húztuk a szánkat. Csúnya dolog, tudom, mert ugye "ajándék ló" meg "más bezzeg örülne" - de egész egyszerűen nem ilyen nyaralást terveztünk. Nem erre volt szükségünk, ráadásul pont rossz időt jósolt az előrejelzés. A pénzt viszont nem lehetett visszakérni, úgyhogy lemondtuk a hétvégi programunkat, és Schladming felé vettük az irányt. Úgy döntöttünk, ha már erre cseréltük a vágyott utazást, akkor kihozzuk belőle a legjobbat, és végül tényleg meg is tettük. A szokatlan élmény minden várakozásunkat felülmúlta.

Káprázik a szemed, bármerre is nézel!

Számomra az épített környezet - bármilyen gyönyörű is - nehezen veszi fel a versenyt azzal a képpel, amit maga a természet alkotott. Itt ráadásul nem kell a tengerre néző szobáért sem harcolni. Valósággal körülölel a táj, benne vagy a szívében, mindegy, merre fordulsz. Sőt, még csukott szemmel is folyton érzed az illatát, hallod a hangját. Az élővilág pedig lenyűgöző: nemcsak az erdei állatok és növények, de a bájos alpesi tehenek és lovak is elragadóan festenek a tájban.

Víz itt is van bőven, de még milyen!

Jó, hát nyilván nem sokan szeretnek ezer méter felett strandolni. Ugyanis a hegyi tavak mind hidegek. Már úgy értem, hogy elviselhetetlenül, nagyon-nagyon hidegek. Szerintem nincs élő ember, aki kibírja. Viszont pont emiatt gyönyörűek: elveszel a sima, háborítatlan víztükör kékségében. Ha pedig végre elengedi a tekinteted, akkor a hegyek rikító zöld, gyógynövényillatú fellegében találod magad.

Nekem alig volt kedvem elindulni lefelé. De csak azért, mert akkor még nem tudtam, mennyire megéri. Hiszen a hegyek oldalát számtalan vidáman csobogó, kisebb-nagyobb vízesés szabdalja, ami csodásan romantikus keretet kölcsönöz a lemászásnak. Az utat pedig úgy kísérik a virágok és bogyós gyümölcsök, mintha a hegy minden arra járót meg akarna ajándékozni.

Jólesik egy kis tél a nyárban.

Az ugyan vicces, hogy minden tele van téli sportfelszerelésekkel, és ilyen boltok kirakatai között sétálsz egy szál nyári ruhában - de sok előnye is van annak, hogy a síparadicsomokban nyáron is megmarad egy kicsit a tél. A nagyobb hegyek felvonói működnek, így bármikor eltávolodhatsz a nyár izzasztó valóságától. Ha pedig egy gleccsert választasz úti célul - amit még ilyenkor is csillámló hó borít - valóban a télbe érkezhetsz meg. A Dachsteinen még arra is lehetőségünk volt, hogy 6 méter jég alatt, ezer színben pompázó jégszobrok között sétáljunk egy barlangban.

Ha nem bírod a tömeget, ez lesz az álomnyaralásod!

Elég elborult ötlet olyan helyre menni nyáron, ahova télen szokás - de pont ez volt a szerencsénk. Olyan érzés, mint amikor a nagyvárosból jársz vidékre dolgozni, és ellentétesen mész a tömeggel. Nem volt kihalt, de nem is volt sehol sor, várakozás vagy tolakodás. A hotelben 3 nyugágy is jutott egy emberre, és akár egész nap ülhettünk volna a jakuzziban, mert mindenki elfért, aki használni akarta. Az éttermekben - ahol minden helyi, házi és bio volt - kipihent és jókedvű dolgozókkal találkoztunk, akik percek alatt teljesítették a rendeléseket.

Ráadásul végül az időjárás is kegyes volt hozzánk, ezért ki tudtuk használni a rendelkezésünkre álló napokat. Az Alpok mindent megtett, hogy megmutassa a legszebb nyári arcát és szerelembe ejtsen. Nálam sikerrel járt, ezentúl biztos, hogy nem csak akkor gondolok majd rá, ha snowboardozni vágyom.

Nyitókép: Sáray Dorottya saját képe