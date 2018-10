Mindig is nagy rajongója voltam az olasz kultúrának és az olasz gasztronómiának. Hacsak olasz szavakat hallok, azonnal szűk, hangulatos kis utcákat látok magam előtt: hallom az utcazenészek lágy, romantikus dalát, érzem a paradicsomszósz fűszeres illatát és a friss parmezán ízét a számban.

Igyekszem minél többet magamba szívni a kultúrájukból, így idén szeptemberben egy szicíliai utazásra esett a választásunk. És annak ellenére, hogy ők váltig állítják: semmi közük az olaszokhoz (hiszen ők szicíliaiak), egy cseppet sem bántuk meg a döntést. Még annak ellenére sem, hogy korábban sok szélsőséges véleményt hallottunk róluk.

7 ok, amiért Szicília egy csodálatos hely:

1. Trapetto: a naplementék királya

Mikor leszállt a gépünk és kisétáltunk a reptérről, fegyveres maffiavezérek vártak minket a kapunál, hogy beszedjék tőlünk a védelmi pénzt. Haha... Természetesen csak viccelek. A valóság sokkal festőibb volt, amint az a képen is látható. Az autóbérlős procedúrát követően Trapetto kicsiny városába vettük az irányt, és kezdődhetett a naplementés vacsora egy helyi kis étteremben. Gyakorlatilag hónapok óta ezt vártam a legjobban, mert ilyen színeket csak a tengernél lát az ember.

2. San Vito Lo Capo: a legpazarabb tengerpart

A Palermo és Trapani közötti partszakasz körbeutazása után a kristálytiszta, fehér homokos San Vito Lo Capo tengerpartja mellé tettük le a voksunkat. Szicília legészakibb pontján található, valóságos kis gyöngyszem.

Itt ért minket az első olyan pozitív benyomás a népet illetően, mellyel itthon nemigen találkozni - ugyanis nem vettük észre, hogy fizetős övezetben álltunk meg a kocsival. Akkor tűnt fel ez az apróság, miután kistrandoltuk magunkat, és egy papír várt minket a szélvédőn. De legnagyobb meglepetésünkre nem a büntetésünk szerepelt rajta, hanem egy postai utalvány a napijegy összegéről, melyet 48 órán belül be is fizettünk, és slussz. Mennyivel barátságosabb ez így, nem igaz?!

3. Alle Terrazze: az egykori arisztokraták kedvenc étterme

A színek magukért beszélnek. Becsületszavamra mondom, nem használtam semmilyen filtert a kép készítésekor. Ez a pompás ékszerdoboz az Alle Terrazze névre hallgat - méltán híres helyi étterem, mely már 1912 óta fennáll.

Igazi építészeti remekmű, mely azelőtt arisztokraták közkedvelt státuszszimbóluma volt - valószínűleg az egyedien kialakított, páratlan kilátású terasza miatt is. A vendéglátásról nem is beszélve: olyan remek kiszolgálásban volt részünk - a beach outfit ellenére - mint azelőtt még soha. Kihagyhatatlan, ha Mondellóban jársz.

4. Palermo: életszagú pezsgés és kedves emberek egy helyen

Palermo tényleg olyan, mint a filmekben: sikátoros, szűk kis utcák, hatalmas piacterek és korzók mindenütt - pezsgő éjszakai élettel és utcazenészekkel. Szerencsére sikerült egy igazi helyi éttermet találnunk, a piac kellős közepén: robogók és gyalogosok jártak keresztül rajtunk, a helyiek pedig mind beköszöntek egymásnak.

Mivel a szicíliai konyha egyik legnépszerűbb íze a pisztácia, így muszáj voltam valamit megkóstolni belőle. A győztes étel pedig: kardhallal töltött ravioli, tejszínes, paradicsomos, pisztáciás raguban készített garnélarákkal. Igen... pont olyan mennyei volt, mint ahogy hangzik. Számos gasztronómiai csodával találkoztunk az utazásunk során, mégis ez volt messzemenően a legfinomabb étel, amit ettünk. A helyi felszolgálók pedig itt is roppant kedvesek voltak - ez egyébként nemcsak a vendéglátásban dolgozókra, hanem Szicília teljes lakosságára igaz.

5. Corleone: a leghírhedtebb város...

Nos, ha valami kihagyhatatlan még, akkor az természetesen a maffiáról híres Corleone. A legendás A Keresztapa című film - illetve annak főszereplője, Don Vito Corleone - tette a várost igazán világhírűvé. És ezt nem is lehet elfelejteni, hiszen léptem-nyomon a film képeibe botlik az ember.

A főszereplőt valójában a környéken (Castellammare del Golfo) született maffiavezér, Joe Bonanno ihlette, és hiába telnek az évek, a maffia errefelé még mindig nem csak a múlté.

2016-ban például feloszlatták a helyi önkormányzatot a maffia bekebelezése miatt. Ez igencsak hátborzongató, de természetesen a turizmus ebből mit sem érzékel. Ami igazán veszélyes itt, az az autóval való közlekedés a kis utcákban - és pont emiatt gyalogosan sem lehet elég óvatos az ember. Mégis ezek a kis szűk utcák (a színes házfalakkal) adják meg igazán a hely hangulatát. No meg a kisöregek, akik szőke hölgyeket látva azonnal így köszöntenek: "Buongiorno Signorina!"

6. Favignana: a biciklisek szigete

Ha már tengerpart, akkor a hajózást sem lehet kihagyni. Trapani városából potom pénzért lehet áthajózni Favignanára, a biciklik szigetére. Nem vicc, itt szinte mindenki bicajjal járja be a partokat - mi pedig a beépülés érdekében már a kikötőben eleget tettünk ennek a jó szokásnak. Nem bántuk meg. És persze a partok is gyönyörűek voltak, még a borult idő ellenére is.

7. Cefalù: a személyes kedvencünk!

Nem tudok még ma sem betelni a gyönyörű Cefalù városáról készült képeinkkel. Teljesen rabul ejtett festői környezetével, és a legromantikusabb város címet is azonnal elnyerte. Ha tehetném, én a szerelem városának nevezném. Nappali fényében is csodával határos, a partja pedig lélegzetelállítóan szép.

Nem véletlenül nevezik a környék legősibb városának is, hiszen igyekeztek a táj eredeti, autentikus szépségét is megőrizni. Sikerült. Azonban érdemes a helyet esti fényében is látni: ugyanis ekkor kel igazán életre. Vétek lett volna kihagynunk...

Nos, aki eddig csak fontolgatta a sziget meglátogatását, az remélem a látottak alapján nem túl sokáig hezitál már. Nem is tehetek mást, mint hogy sikeres repülőjegy vásárlást kívánjak nektek Palermóba, kedveseim!

