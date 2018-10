Elindult az őszi hajtás - ilyenkor gőzerővel vetjük bele magunkat a mindennapi teendőkbe. Amennyiben te is olyan maximalista vagy, mint én, úgy biztosan erőt-energiát nem kímélve próbálsz teljesíteni az élet minden területén.

A nagy rohanásban azonban sokszor elfelejtjük megélni a szépet. Ezért állj meg egy pillanatra, és csendesedj el! Íme, néhány szívmelengető élmény, ami garantáltan feltölt, ha kicsit leeresztettél. Ingyen van, nem rabolja sokáig az idődet, és a legjobb benne, hogy boldoggá tesz!

1. Kényeztesd a tested!

Csinálj egy forró fürdőt, és hagyd, hogy a hab körülöleljen, és felmelegítse minden porcikádat! Még jobb, ha a kedvenc dalaid szólnak közben. A gyertya fénye pajkosan vibrál, finom illat lengi be a fürdőszobát. A kád egyik sarkán vörösbor piroslik, a vízben fodrozódó habok játékosan csiklandozzák a nyakad. Érzed, ahogy a vidámság átjárja a lelked, mosolyra húzva a szád.

Engedd el a kötelességeidet, és csak a belsődre figyelj! Szívd be mélyen a levegőt, majd fújd ki - hagyd, hogy a napi stressz távozzon fáradt tagjaidból! Szerezz örömet minden egyes érzékszervednek, tedd boldoggá önmagad!

2. "Állati" energiák

Keresd az állatok közelségét: végy az öledbe egy édes cicamicát, vagy bármilyen állatot, ami számodra kedves! Ha nincs háziállatod, akkor látogass el egy állatkertbe vagy vadasparkba! Hidd el, az állatok őszinte tisztaságából bármikor feltöltekezhetsz. Egy kisállat nem ítélkezik, nem bírál, csak feltétel nélkül szeret: tőle megkaphatod azt a "boldogság csomagot", amitől majd új erőre kapsz!

3. Nosztalgiázz az illatok segítségével!

Köztudott, hogy agyunk az érzékszerveink segítségével is emlékeket raktároz el. Ezért van az, hogy egy íz vagy egy dal előcsalogatja a régmúlt élményeket. Ugyanez vonatkozik az illatokra is. Merengj el életed legszebb időszakain, és keresd elő azokat a parfümöket, mécseseket vagy tusfürdőket, amiket akkoriban használtál! Olyan érzések fogják átjárni a lelked, amikről azt hitted, hogy már rég eltemetted őket - pedig milyen jó most emlékezni rájuk!

4. Barangolj a képzelet világában!

Hatalmas könyvrajongó vagyok. Mert olvasás közben néhány órára kiszakadhatok a valóságból, és a filmekkel ellentétben, a könyvekben minden úgy néz ki, ahogy én elképzelem. A fantáziánk szárnyalása olyan gyermeki sajátosság, amit felnőttként sokszor már elfelejtünk előcsalogatni magunkból.

Egy könyv igazi csemege: a papír karcos illata, a borító, ami a történetről mesél, mind-mind tökéletes eszközök arra, hogy elbújhassunk egy időre a saját életünk káosza elől.

5. A természet ölelése

A modern technológiának köszönhetően ezernyi ingerrel küzdünk meg nap mint nap - és talán észre sem vesszük, hogy idegrendszerünk milyen leterhelt állapotba kerül. Legyen néhány perced arra, hogy leülj egy fákkal övezett kis padra, miközben hagyod, hogy a gondolataid szabadon kalandozzanak.

Figyeld meg, ahogy az őszi falevelek körtáncot lejtenek a szélben! Felejtsd tekinteted az arra járó embereken néhány pillanatra, és szippantsd magadba a kissé csípős, októberi levegőt! Apró öröm ez, ám annál frissítőbb. Utána "rohanhatsz" tovább... Mégis tettél ma valamit azért, hogy örömödet leld a saját életedben és a téged körülvevő világban!

