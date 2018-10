Ki mondta, hogy úszni unalmas?!

Idén nyáron az úszó eb-t nézve kedvet kaptam hozzá, hogy én is medencébe csobbanjak. A kezdeti nehézségek és bénázások után teljesen rákaptam a dologra - minimum hetente kétszer ott körözök az uszodában.

Na jó, Hosszú Katinkának azért nem kell remegnie a félelemtől, hogy megdöntöm a 200 vegyes világrekordját, de a virágos sapis néniket már lehagyom. És igen, nekem már ez is valami...

Mivel régen már jártam úszni, gondoltam, ez is olyan, mint a biciklizés: beleszagolok a csarnok klórszagú levegőjébe, és minden megy majd úgy, mint korábban. Hát, majdnem.... Miután lelkesen kibányásztam az úszó batyumat a szekrény mélyéről, az első mozdulattal elszakítottam az úszószemüvegemet és kiszakítottam a sapkámat. Igen, a mindentkibírógumibólkészült sapkámat....

Itt el is gondolkodtam, hogy talán ez egy jel az univerzumtól, és egy nagyobb katasztrófát akar ezzel megelőzni. Ám mivel a medence, amibe készültem, nem mélyebb 1,5 méternél, gondoltam, kockáztatok, csak nem fulladok bele. Főleg, hogy volt úszómester is, ami elég nagy biztonságot adott számomra.

Miután beszereztem egy új sapkát és szemüveget, halált megvető bátorsággal ugrottam bele a már említett, 1,5 méter mély medencébe. Mondanám, hogy azonnal visszajött minden tudásom, de nem - úgyhogy nem kis műsort szolgáltattam ezzel a gyerekeik úszását kémlelő anyukák sokaságának.

Miután egész héten profi úszókat néztem a tévében, volt egy kép a fejemben arról, hogy milyen könnyű is ez a sport. Ja, hát nem... Az első hossz alatt azt sem tudtam, hogy merre van a kezem meg a lábam. Arról nem is beszélve, hogy fogalmam sem volt, hogyan maradt víz a medencében, mert szerintem lenyeltem az összeset - de minimum a felét. Nem baj, akkor sem adom fel! Innen szép nyerni!

A nap végére egész jól belejöttem a dologba. Gondoltam, hogy megkérem a férjemet, ugyan vegye már fel, hogyan is nézek ki úszás közben. Kíváncsi voltam, hogy legalább valamennyire hasonlít-e a sportra, amit művelek, vagy inkább úgy úszom, ahogy Phoebe fut a Jóbarátokban.

De végül úgy döntöttem, hogy nem töröm össze a fejemben kialakult képet, miszerint Kapás Bogi és Michael Phelps kecsességével szelem a habokat. Egyébként is, fenn maradok a vízen, és közben haladok is - ennyi egyelőre bőven elég nekem! Az úszás pozitív hatásai pedig így is érvényesülnek.

1. Kíméli az ízületeket, így nem olyan megterhelő.

2. Komplex mozgásforma, hiszen átmozgatja az egész testet.

3. Növeli az állóképességet.

4. Fejleszti a légzőrendszert, és javítja a sejtek oxigénellátását.

5. A víz nyugtató hatású, így már maga a közeg is segít a stressz levezetésében.

Nyitókép: Shutterstock